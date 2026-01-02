El Senasica confirma primer caso de gusano barrenador en Edomex; emitieron recomendaciones de tratamiento

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), confirmó que se registró el primer caso de gusano barrenador al sur del Estado de México (Edomex), por lo cual se implementaron los protocolos de salud y seguridad para evitar la propagación de esta importante plaga.

A través de un comunicado emitido por el Gobierno de México este viernes 2 de enero de 2026, se informó que el caso se registró en un rancho del municipio de Tlatlaya, por lo cual autoridades estatales activaron una fase preventiva de seguridad.

⚠️ ¡Alerta sanitaria en el #Edomex! Detectan el primer caso de gusano barrenador🚨Las autoridades han encendido las alarmas tras confirmar la presencia de esta plaga en una cabra en el municipio de Tlatlaya🪱 🐐 pic.twitter.com/XWS1qiW5dJ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 2, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Senasica activa protocolo tras caso de gusano barrenador en Edomex

De acuerdo con la información brindada por el Senasica, el caso se identificó en uno de los animales del rancho en cuestión que presentaba una importante herida sin atención médica adecuada, lo cual permitió la infestación de la larva del gusano barrenador.

Tras ello, las autoridades de nuestro país señalaron que se desplegó personal técnico especializado para fortalecer la vigilancia en la zona bajo las siguientes acciones:

Búsqueda activa de casos sospechosos en coordinación con el gobierno local

Pláticas informativas y capacitación a ganaderas y ganaderos locales, para la aplicación de medidas preventivas

Difusión para promover la notificación oportuna de casos

Instalación de nuevas trampas en puntos estratégicos alrededor del área de detección

Inspecciones en puntos estratégicos

¿Qué tan grave es el contagio del gusano barrenador en humanos?

De acuerdo con el Centers for Disease Control and Prevention (CDC), agencia de gobierno de los Estados Unido (EUA), las afectaciones por el gusano barrenador pueden ser muy dolorosas y en algunos casos, letales, pues esta larva se encarga de alimentarse del tejido vivo de animales (incluidos los humanos) a través de heridas abiertas.

Se señala que este gusano es capaz de cavar “túneles” en el cuerpo de las víctimas causando lesiones internas graves, así como dolor intenso, infecciones bacterianas y en algunos casos, la muerte.

Casos confirmados del gusano barrenador en México

Desde finales del 2024 y hasta estos primeros días de enero de 2026, varios estados de la República Mexicana ha sido afectada por esta plaga, pues se han presentado casos en Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Yucatán, Guerrero, Campeche, Tabasco y ahora, en el Estado de México.

Mitos y realidades de los medicamentos para adelgazar

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.