Cólera vuelve a rebrotar y suma más de 100 muertos

El cólera, la enfermedad diarreica grave que puede causar la muerte en cuestión de horas si no se trata, volvió a Sudán y hasta el momento suma 117 muertes, así como 838 casos sospechosos y siete contagios confirmados.

El regreso del cólera fue confirmado por el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien señaló que este nuevo brote se está desarrollando en medio de la interrupción de los servicios de salud provocada por los conflictos.

La inseguridad y el desplazamiento de la población provocan que la atención sanitaria sea complicada y retrasan el despliegue de equipos de respuesta, además de la entrega de suministros y la asistencia humanitaria.

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¿Qué es el cólera?

El cólera es una infección diarreica aguda provocada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el bacilo Vibrio cholerae que puede ser mortal en horas. Se trata de una amenaza para la salud pública y por lo regular los brotes se presentan en las regiones con falta de desarrollo social.

Tiene un periodo de incubación breve, que se fluctúa entre dos horas y cinco días. Los niños son los más vulnerables ante la enfermedad, sobre todo si tienen desnutrición o tienen sida, ya que corren el mayor riesgo de morir si se infectan.

#Sudan has declared a #cholera outbreak in West Kordofan state. As of 20 June 2026, the State Ministry of Health reported 838 suspected cholera cases, 7 confirmed cases and 117 deaths.



The outbreak is unfolding amid the continued disruption of health services caused by conflict.… pic.twitter.com/kF4n3FWuUz — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 29, 2026

¿Cuáles son los síntomas del cólera?

El cólera provoca una diarrea acuosa e indolora que puede causar deshidratación grave y la muerte si no se trata oportunamente.

¿Cómo se trata el cólera?

El cólera se puede prevenir ampliando los puntos de rehidratación oral, el lavado de manos, con promotores de higiene, trabajadores de la salud y apoyando la educación sanitaria comunitaria.

El tratamiento de la enfermedad se centra en reponer los líquidos que se pierden por la diarrea y los vómitos y ayuda por parte de médicos especialistas.

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