El hígado, órgano conocido como el “laboratorio del cuerpo”, es uno de los más importantes de todo nuestro sistema, por lo que es esencial cuidarlo adecuadamente. Cuando uno no lo hace este manda señales para decirte que algo no anda bien y necesita ayuda.

Al hígado se le apoda como “el laboratorio del cuerpo” debido a las tareas complejas que hace en el organismo: limpia la sangre, produce bilis y almacena la energía en forma de azúcar. Debido a todas las funciones que realiza, es necesario saber detectar cualquier señal de alerta.

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Las 9 alertas hepáticas que nunca debes ignorar

Las alertas hepáticas son señales o signos que avisan cuando el hígado está inflamado o dañado. Ante ello es importante conocerlas para buscar tratamiento si es que se llegan a presentar:

Ictericia: La piel y la parte blanca de los ojos presentan un color amarillento.

Dolor e hinchazón abdominal

Hinchazón de las piernas y de los tobillos

Fatiga crónica

Comezón en la piel

Orina oscura

Heces de color claro

Pérdida del apetito

Náuseas o vómitos

Tendencia a la formación de moretones

¿Qué hacer si detectas estos síntomas en tu día a día?

Si la persona presenta cualquiera de estos síntomas y este es persistente es necesario que recurras a un médico. Asimismo, un signo que sin duda no puedes dejar pasar es si presentas un dolor abdominal muy fuerte.

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