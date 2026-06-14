Ante el rápido aumento de casos de gusano barrenador, Estados Unidos (EUA) autorizó usar un medicamento de emergencia para combatir esta plaga que se alimenta de tejidos y que se propaga por todo el cuerpo del animal o persona, empezando por la herida en donde la mosca Cochliomyia hominivorax pone sus huevos.

La decisión fue tomada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), para tratar las infestaciones causadas por el gusano barrenador del Nuevo Mundo, según la agencia Reuters.

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¿A qué animales con gusano barrenador se podrá tratar con el medicamento?

El medicamento se podrá ocupar para tratar las infestaciones de gusano barrenador en perros y gatos que pesen al menos dos libras y tengan cuatro semanas de edad. Según Reuters, se debe administrar una segunda dosis seis horas después de la primera. Sin embargo, en caso de no servir al 100% contra la plaga, los veterinarios necesitarán extraer las larvas restantes.

¿Cuál es el medicamento que fue aprobado contra el gusano barrenador?

El medicamentos aprobado son las tabletas de nitenpiram, que sirve también para tratar pulgas. Está disponible sin receta y viene en dos presentaciones: una de 11.4mg y 57 mg.

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