La emergencia por gusano barrenador no se detiene en México, pues un segundo caso en humanos se reportó en Nuevo León, de acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud Federal.

En el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, los casos de miasis por Cochliomyia hominivorax se incrementaron en el país y el caso más reciente se reportó en Nuevo León.

¿Cuántos casos de gusano barrenador hay en Nuevo León?

Hasta el momento Nuevo León suma 266 casos de gusano barrenador en animales, de los cuales 79 están activos y en tratamiento y dos en personas.

De esta manera, la entidad es una de las más afectadas por la plaga, la cual ya llegó a Estados Unidos, pese a estar erradicada.

¿Qué se sabe del caso de gusano barrenador en Nuevo León?

El segundo caso de miasis se habría registrado en un campesino de aproximadamente 50 años. Esto tan solo una semana después de que el estado registrara el primer caso en humanos.

¿Cuántos casos de gusano barrenador hay en México?

Hasta el último conteo se reportan 397 casos de gusano barrenador en humanos y los estados más afectados son Chiapas y Veracruz, al registrar 137 y 66, respectivamente.

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