Si estás pensando en remodelar tu cocina u otra parte de tu casa a “la viva México”, ¡cuidado! Producen una intoxicación tan rápida que altera drásticamente el sistema nervioso provocando euforia, alucinaciones y desorientación profunda.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Pero no solo afecta en un principio de esa manera, también existe un riesgo vital agudo que muchos pasan por alto, y es el peligro de asfixia conocido como el “síndrome de muerte súbita”, que desencadena una arritmia cardíaca fatal que puede ocurrir desde la primera exposición al solvente.

¿Qué le pasa al cuerpo cuando inhalas solvente por mucho tiempo?

Si abusas de estas sustancias o la remodelación dura más de lo esperado, los químicos disuelven la mielina, que es el tejido graso que protege los nervios. Esto generaría que tu cuerpo sufra temblores, espasmos, pérdida de memoria y daño cerebral irreversible.

Asimismo, destruye órganos vitales de manera silenciosa como el hígado, los riñones, pulmones y la médula ósea. La situación no termina aquí, pues también detona graves crisis de salud mental como depresión mayor, ansiedad y episodios psicóticos.

El peligro oculto de trabajar con MDF y su mezcla de químicos

Esto no es simple aserrín, contiene resinas que causan irritación severa y aumentan el riesgo de asma, bronquitis crónica y alergias crónicas.

Por ello, el inhalar polvo de MDF impregnado de vapores solventes, como el barniz, es una mezcla letal que arrastra la materia y la ancla a lo profundo de tus pulmones, causando enfermedades obstructivas (como enfisema o bronquitis crónica) permanentes.

Solventes afectan a la población más joven

Aunque en esta nota te hablamos de los peligros de utilizar ambos químicos en construcciones o remodelaciones sin protección, la realidad es que son de fácil acceso que jóvenes estudiantes usan para deshinibirse de su día a día.

Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, (NIDA, por sus siglas en inglés), los inhalantes son la sustancia más usada entre estudiantes de secundaria, los cuales causan la privación del oxígeno al cerebro y destruye el hipocampo, incapacitando a la persona para aprender cosas nuevas,

Finalmente, la Comisión de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) señaló que en México los inhalantes como el thinner o pegamento figuran entre las drogas de inicio con mayor impacto en el abandono escolar y daño cognitivo temprano, debido a su fácil acceso y bajo costo.