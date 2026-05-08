El Hantavirus es una infección zoonótica poco frecuente, pero potencialmente grave que —hasta el momento— no tiene vacuna ni un tratamiento antiviral (como medicamentos que combatan la infección) en específico.

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Se transmite —principalmente— por la exposición a roedores silvestres infectados, como ratas y ratones, siendo las vías de contagio inhalación de polvo contaminado con orina, heces o saliva, contacto directo con superficies contaminadas y llevarse las manos a ojos, boca o nariz.

También te puedes contagiar por la mordedura del roedor, aunque es poco frecuente. Asimismo, los síntomas clave aparecen entre 1 y 5 semanas después de la exposición al Hantavirus.

Se reporta que los pacientes sufren de gripe fuerte con fiebre alta repentina, dolor muscular y de cabeza además de náuseas. En casos muy graves, desencadena dificultad para respirar por síndrome pulmonar o afectación en los riñones.

Casos confirmados de Hantavirus por Instituciones de Salud

Únicamente Francia y España sacaron información oficial de los casos tras un seguimiento que se hizo debido a un brote detectado al interior de un crucero internacional que activó los protocolos de emergencia en Europa.

Por su parte, el Hospital aseguró que no hay casos de infección al interior del país, por lo que solo se tienen “ciudadanos en riesgo”.

Caso contrario es el de Francia, donde las autoridades sanitarias sí confirmaron biológicamente infecciones por la cepa andina, además de activaron un protocolo estricto de repatriación, aislamiento y vigilancia para sus ciudadanos afectados, esto coordinado directamente por el Ministerio de Sanidad.

Lista de países NO verificados con posibles contagios de Hantavirus

A pesar del pánico digital, ningún organismo de salud de los países mencionados en otros medios de comunicación verificó casos activos en lugares como: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Estados Unidos, Canadá y México.

Asimismo, no se ha podido confirmar la presencia del virus en: Alemania, Finlandia, Suecia, Austria, Eslovenia, Reino Unido, Dinamarca, China, Corea del Sur y Rusia.

¿Cómo prevenir el Hantavirus?

Según el Hospital Universitario de Bellvitge en Barcelona, España, lo primordial es evitar el contacto, ventilar los espacios cerrados antes de limpiarlos, no barrer en seco, usar agua y desinfectante además de una mascarilla con guantes en zonas de riesgo como estacionamientos y bodegas.