Aumentan infecciones por Gusano Barrenador en el sur; van 132 contagios y 16 hospitalizados

La Secretaría de Salud confirmó 132 casos de Gusano Barrenador en humanos hasta la Semana Epidemiológica 2 de 2026, con contagios detectados del 11 al 17 de enero en siete estados del país. El brote se concentra en el sur y sureste, regiones con mayor vulnerabilidad sanitaria.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Del total, 16 personas permanecen hospitalizadas, cinco fallecieron y diez reciben tratamiento ambulatorio. Aunque la mayoría evoluciona de forma favorable, las autoridades advierten que el riesgo persiste en zonas rurales y en personas con enfermedades crónicas.

¿En qué estados se concentran los casos?

Los contagios se localizan principalmente en el sureste, con Chiapas como el foco principal. La dispersión regional refleja condiciones de calor, humedad y exposición a heridas sin atención médica:



Chiapas: 98 casos

Yucatán: 14

Quintana Roo: 6

Oaxaca: 6

Veracruz: 6

Campeche: 4

Tabasco: 2

¿Quiénes son las personas hospitalizadas?

Las 16 personas internadas tienen entre 21 y 83 años, con lesiones en cabeza, cuello, extremidades y mucosas. Varias presentan enfermedades que elevan el riesgo de infección:



Diabetes, hipertensión y obesidad

Cáncer o insuficiencia venosa

Alcoholismo o tabaquismo

¿Y las personas en tratamiento ambulatorio?

Diez pacientes reciben atención externa. La mayoría son adultos mayores o personas con padecimientos como Parkinson, psoriasis o diabetes, con lesiones en extremidades y tronco.

¿Qué es el gusano barrenador y cómo afecta a las personas?

El Gusano Barrenador es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita huevos en heridas abiertas. Las larvas consumen tejido vivo y provocan miasis cutánea, una infección que puede avanzar rápido.



Entra por heridas sin limpiar

Afecta más a personas con poca movilidad o higiene limitada

Requiere atención médica inmediata

¿Cómo prevenir y qué hacer si sospechas un caso?

Limpia y desinfecta cualquier herida

Cubre lesiones abiertas

Acude al médico ante dolor, secreción o larvas

La Secretaría de Salud pidió reportar de inmediato cualquier caso sospechoso para frenar la propagación.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.