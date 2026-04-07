Antojos, cansancio y cambios en la piel no son solo del embarazo; síntomas completos de que tienes resistencia a la insulina

La resistencia a la insulina es un trastorno metabólico que afecta a millones de personas en México y ocurre cuando el cuerpo no utiliza correctamente esta hormona esencial para regular el azúcar en la sangre.

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El problema puede desarrollarse a lo largo de varios años sin síntomas aparentes pero estar atento a los signos puede prevenir condiciones graves como diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares.

Síntomas de resistencia a la insulina

Se puede llegar a confundir con fatiga o estrés, pero esta es la lista completa de síntomas que advierten resistencia a la insulina:



Manchas oscuras en el cuello, axilas o codos

Aumento y persistencia de grasa abdominal

Antojo de alimentos y bebidas con azúcar o carbohidratos

Aparición de pequeñas verrugas en la piel

Dificultad para bajar de peso

Confusión mental o falta de concentración

Hambre poco después de comer

Presión arterial alta y niveles elevados de triglicéridos

Las señales reflejan un desequilibrio hormonal e ignorarlos puede acelerar el deterioro metabólico.

¿Qué es la resistencia a la insulina?

Debido a que las células del cuerpo no responden a la insulina, la glucosa se acumula en la sangre y el páncreas produce más insulina para compensarlo lo que genera un círculo vicioso de desequilibrio metabólico.

Enfermedades relacionadas con la resistencia a la insulina

Como el cuerpo pierde la capacidad de regular el azúcar en la sangre, lo que aumenta las enfermedades crónicas como:



Diabetes tipo 2

Síndrome metabólico

Hígado graso

Ovario Poliquístico

Endurecimiento de las arterias

Infartos

Oscurecimiento de la piel

Apnea del sueño

Síndrome de Cushing (cara redonda, estrías púrpuras, debilidad muscular)

Trastornos de la lipodistrofia (pérdida anormal de tejido)

¿Puede empeorar a diabetes la resistencia a la insulina?

Sin tratamiento, la resistencia a la insulina puede progresar a prediabetes y luego diabetes tipo 2, pero la progresión suele ser lenta y sin síntomas, sin embargo, la dieta, actividad física y seguimiento del médico puede revertir el proceso en sus primeras etapas.