Antojos, cansancio y cambios en la piel no son solo del embarazo; síntomas completos de que tienes resistencia a la insulina
La resistencia a la insulina es una alteración hormonal que genera enfermedades crónicas, conocer la lista completa de síntomas te ayudará a cuidar de tu salud.
La resistencia a la insulina es un trastorno metabólico que afecta a millones de personas en México y ocurre cuando el cuerpo no utiliza correctamente esta hormona esencial para regular el azúcar en la sangre.
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El problema puede desarrollarse a lo largo de varios años sin síntomas aparentes pero estar atento a los signos puede prevenir condiciones graves como diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares.
Síntomas de resistencia a la insulina
Se puede llegar a confundir con fatiga o estrés, pero esta es la lista completa de síntomas que advierten resistencia a la insulina:
- Manchas oscuras en el cuello, axilas o codos
- Aumento y persistencia de grasa abdominal
- Antojo de alimentos y bebidas con azúcar o carbohidratos
- Aparición de pequeñas verrugas en la piel
- Dificultad para bajar de peso
- Confusión mental o falta de concentración
- Hambre poco después de comer
- Presión arterial alta y niveles elevados de triglicéridos
Las señales reflejan un desequilibrio hormonal e ignorarlos puede acelerar el deterioro metabólico.
¿Qué es la resistencia a la insulina?
Debido a que las células del cuerpo no responden a la insulina, la glucosa se acumula en la sangre y el páncreas produce más insulina para compensarlo lo que genera un círculo vicioso de desequilibrio metabólico.
Enfermedades relacionadas con la resistencia a la insulina
Como el cuerpo pierde la capacidad de regular el azúcar en la sangre, lo que aumenta las enfermedades crónicas como:
- Diabetes tipo 2
- Síndrome metabólico
- Hígado graso
- Ovario Poliquístico
- Endurecimiento de las arterias
- Infartos
- Oscurecimiento de la piel
- Apnea del sueño
- Síndrome de Cushing (cara redonda, estrías púrpuras, debilidad muscular)
- Trastornos de la lipodistrofia (pérdida anormal de tejido)
¿Puede empeorar a diabetes la resistencia a la insulina?
Sin tratamiento, la resistencia a la insulina puede progresar a prediabetes y luego diabetes tipo 2, pero la progresión suele ser lenta y sin síntomas, sin embargo, la dieta, actividad física y seguimiento del médico puede revertir el proceso en sus primeras etapas.
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