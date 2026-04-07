adn bueno
Última hora

Trump suspende ataques y bombardeos contra Irán, pero solo si aceptan una condición

Antojos, cansancio y cambios en la piel no son solo del embarazo; síntomas completos de que tienes resistencia a la insulina

La resistencia a la insulina es una alteración hormonal que genera enfermedades crónicas, conocer la lista completa de síntomas te ayudará a cuidar de tu salud.

resistencia a la insulina
La resistencia a la insulina es un trastorno metabólico en el que las células dejan de responder a la hormona, lo que dificulta el uso de la glucosa como fuente de energía.|Getty Images

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

La resistencia a la insulina es un trastorno metabólico que afecta a millones de personas en México y ocurre cuando el cuerpo no utiliza correctamente esta hormona esencial para regular el azúcar en la sangre.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

El problema puede desarrollarse a lo largo de varios años sin síntomas aparentes pero estar atento a los signos puede prevenir condiciones graves como diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares.

Síntomas de resistencia a la insulina

Se puede llegar a confundir con fatiga o estrés, pero esta es la lista completa de síntomas que advierten resistencia a la insulina:

  • Manchas oscuras en el cuello, axilas o codos
  • Aumento y persistencia de grasa abdominal
  • Antojo de alimentos y bebidas con azúcar o carbohidratos
  • Aparición de pequeñas verrugas en la piel
  • Dificultad para bajar de peso
  • Confusión mental o falta de concentración
  • Hambre poco después de comer
  • Presión arterial alta y niveles elevados de triglicéridos

Las señales reflejan un desequilibrio hormonal e ignorarlos puede acelerar el deterioro metabólico.

¿Qué es la resistencia a la insulina?

Debido a que las células del cuerpo no responden a la insulina, la glucosa se acumula en la sangre y el páncreas produce más insulina para compensarlo lo que genera un círculo vicioso de desequilibrio metabólico.

Enfermedades relacionadas con la resistencia a la insulina

Como el cuerpo pierde la capacidad de regular el azúcar en la sangre, lo que aumenta las enfermedades crónicas como:

  • Diabetes tipo 2
  • Síndrome metabólico
  • Hígado graso
  • Ovario Poliquístico
  • Endurecimiento de las arterias
  • Infartos
  • Oscurecimiento de la piel
  • Apnea del sueño
  • Síndrome de Cushing (cara redonda, estrías púrpuras, debilidad muscular)
  • Trastornos de la lipodistrofia (pérdida anormal de tejido)

¿Puede empeorar a diabetes la resistencia a la insulina?

Sin tratamiento, la resistencia a la insulina puede progresar a prediabetes y luego diabetes tipo 2, pero la progresión suele ser lenta y sin síntomas, sin embargo, la dieta, actividad física y seguimiento del médico puede revertir el proceso en sus primeras etapas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados
Salud

LO MÁS VISTO