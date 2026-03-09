Los 3 síntomas en tu bebé que podrían alertar de una enfermedad del corazón

¿Tu bebé suda mucho, respira muy rápido o presenta dificultad para alimentarse? Aunque estos síntomas pueden parecer señales normales en un recién nacido, ¡no los dejes pasar!, porque en algunos casos podrían advertir una enfermedad grave del corazón como una cardiopatía congénita.

Estas malformaciones cardíacas presentes desde el nacimiento son consideradas la principal causa de muerte en bebés menores de un año, por lo que detectar los síntomas a tiempo puede marcar la diferencia. Te contamos cuáles son los síntomas que no puedes dejar pasar en tu bebé.

¿Por qué suda y respira rápido un bebé?

Uno de los signos que más preocupan a los padres es notar que su bebé suda demasiado o respira más rápido de lo normal, especialmente cuando está comiendo o durmiendo.

Especialistas advierten que estos síntomas pueden estar relacionados con problemas cardíacos, ya que el corazón debe trabajar más para bombear sangre correctamente. Entre las señales de alerta más comunes en bebés se encuentran:

Sudoración excesiva , sobre todo durante la lactancia o al dormir.

, sobre todo durante la lactancia o al dormir. Respiración rápida o dificultad para respirar, incluso cuando el bebé está en reposo.

incluso cuando el bebé está en reposo. Cansancio o problemas para alimentarse, lo que puede provocar que el bebé no suba de peso adecuadamente.

En algunos casos también pueden aparecer labios o piel con tono azulado, un signo que indica bajos niveles de oxígeno en la sangre.

Si estos síntomas aparecen de forma constante, los especialistas recomiendan acudir al pediatra para realizar estudios y descartar una cardiopatía.

¿Qué son las cardiopatías congénitas?

Las cardiopatías congénitas son anomalías en la estructura del corazón que se desarrollan durante el embarazo, cuando el órgano no se forma correctamente en el útero. Estas alteraciones pueden afectar las válvulas, los vasos sanguíneos o las paredes del corazón.

Aunque en muchos casos la causa exacta no se conoce, se sabe que pueden influir factores genéticos, antecedentes familiares o ciertas condiciones durante el embarazo.

Algunas cardiopatías son leves y pueden pasar desapercibidas durante meses o años, mientras que otras provocan síntomas desde los primeros días de vida. En los casos más graves, los bebés pueden requerir tratamiento médico especializado o cirugía cardíaca para sobrevivir.

La mayoría de los bebés con cardiopatías congénitas pueden tener una buena calidad de vida si la enfermedad se detecta y trata a tiempo. Por eso, especialistas recomiendan prestar atención a cambios en la respiración, el sudor o la alimentación del recién nacido.

Ante cualquier duda, la recomendación es consultar con un pediatra o cardiólogo infantil, ya que un diagnóstico temprano puede evitar complicaciones graves y, en muchos casos, salvar la vida del bebé.

