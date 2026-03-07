Del infarto al “tutupiche”, estos son los problemas de salud de AMLO

La salud del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha sido tema de interés público durante años. Diversos episodios médicos, filtraciones y reportes oficiales han permitido conocer algunas de las enfermedades que van desde problemas cardíacos hasta infecciones virales y padecimientos crónicos.

Información reciente recopilada en el libro “Ni venganza ni perdón” (2026), de Julio Scherer Ibarra, ofrece nuevos detalles sobre varios de estos episodios. El texto retoma testimonios, reportes públicos y filtraciones para explicar cómo estos problemas de salud influyeron en su vida personal y política.

Problemas del corazón y vasculares

Uno de los episodios más delicados entre las enfermedades de AMLO ocurrió el 3 de diciembre de 2013, cuando sufrió un infarto agudo al miocardio. El incidente se produjo en medio de la tensión política por la reforma energética impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Tras sentir un fuerte dolor en el pecho, fue trasladado al hospital Médica Sur, donde médicos realizaron un cateterismo para abrir una arteria obstruida y colocar stents.

El libro de Scherer también revela que semanas antes AMLO había rechazado contratar un seguro médico por considerarlo un lujo. Sin embargo, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y el propio Scherer gestionaron una póliza sin avisarle. Años después, en 2022, el mandatario se sometió a otro cateterismo en el Hospital Central Militar. Además, filtraciones conocidas como Guacamaya Leaks mencionaron una angina inestable de alto riesgo, lo que explica los constantes chequeos cardíacos.

Infecciones por COVID-19

AMLO también enfrentó tres contagios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. El primero ocurrió en enero de 2021, cuando presentó síntomas leves y permaneció aislado mientras continuaba algunas labores desde Palacio Nacional.

El segundo contagio llegó en enero de 2022, con efectos limitados. El tercero se registró en abril de 2023 y provocó un breve desmayo causado por una baja repentina de presión. Estudios médicos descartaron daños en el corazón o el cerebro. Estos episodios evidenciaron los riesgos de salud incluso para líderes políticos con atención médica permanente.

Otras afecciones crónicas

Entre las enfermedades de AMLO también aparecen padecimientos crónicos detectados en revisiones médicas. Uno de ellos es el hipotiroidismo, un trastorno hormonal que afecta la glándula tiroides y que requiere tratamiento continuo con levotiroxina.

Otra condición reportada es la gota, una enfermedad inflamatoria que provoca dolor en las articulaciones debido a la acumulación de ácido úrico. Ambos diagnósticos se hicieron públicos tras filtraciones de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2022.

Infecciones recientes y menores

Además de los problemas más conocidos, el presidente ha tenido algunas afecciones menores. A inicios de 2024 informó que padecía una infección en el ojo derecho conocida popularmente en Tabasco como “tutupiche”, similar a un orzuelo.

El propio mandatario explicó en sus conferencias matutinas que la inflamación apareció tras una gira y probablemente se debió al polvo. Aunque llamó la atención mediática, la infección se resolvió sin complicaciones médicas.

Manejo y medicamentos diarios

Para controlar estos padecimientos, AMLO sigue una rutina médica que incluye medicamentos nocturnos y revisiones periódicas. El tratamiento busca mantener bajo control la presión arterial y otros factores asociados con su salud cardiovascular.