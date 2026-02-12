Mujeres embarazadas corren riesgo si les da sarampión pero ¿se pueden vacunar?

El nuevo brote de sarampión ha despertado varias incógnitas sobre qué personas deben vacunarse contra el virus y una de las más comunes está enfocada a las mujeres embarazadas, pues es bien sabido que durante el periodo de gestación hay restricciones.

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de complicaciones graves, por lo que su salud debe ser una prioridad. Sin embargo, no deben de ponerse la vacuna contra el sarampión.

Aumentan los casos de sarampión en México

¿Por qué las mujeres embarazadas no deben vacunarse contra el sarampión?

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Vacunología, es importante que las mujeres embarazadas no se vacunen contra el sarampión, pues hay contraindicaciones.

Las mujeres embarazadas no se deben aplicar la vacuna, porque es una dosis de virus vivos atenuados, que provoca efectos adversos tanto a la mamá como al bebé.

¿Cuáles son los riesgos que sufren las mujeres embarazadas si les da sarampión?

Los Institutos Nacional de la Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) señalan que las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de complicaciones graves, como neumonía, pérdida del feto, parto prematuro y muerte neonatal.

El contagio de sarampión también puede provocar panencefalitis esclerosante subaguda (PEES), complicación neurodegenerativa muy rara, pero grave y mortal, que se manifiesta muchos años después de la enfermedad.

¿Qué cuidados deben tener las mujeres embarazadas para evitar el sarampión?

Entre las medidas que deben tomar las mujeres embarazadas para evitar un contagio de sarampión están:

Usar cubrebocas en espacios públicos y cerrados

Lavarse las manos constantemente

Evitar tocarse la cara constantemente

No saludar de beso o de mano (inclusive si son familiares y amigos)

No compartir vasos o cubiertos

¿Qué vacunas sí se pueden poner las mujeres embarazadas?

Hay vacunas que son esenciales para proteger tanto a la madre como al bebé, entre ellas está la vacuna TDPA (tétanos, difteria y tos ferina), que se administra idealmente el tercer trimestre de gestación a partir de la semana 20.

Esta vacuna protege al recién nacido y la madre contra la tos ferina, considerada como de las enfermedades más grave, además de complicaciones respiratorias.