Así son los daños que deja el sarampión en el cerebro y se desarrollan años después

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que suele asociarse con fiebre y erupciones en la piel; sin embargo, en casos poco frecuentes puede provocar daños neurológicos graves que se desarrollan años después de la infección inicial. Un reporte publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine documentó cómo el virus puede permanecer en el organismo y desencadenar una complicación cerebral progresiva y mortal.

Una secuela tardía y devastadora

La complicación se conoce como panencefalitis esclerosante subaguda (SSPE), un trastorno neurológico raro que ocurre cuando una forma persistente del virus del sarampión permanece en el cerebro y comienza a destruir lentamente el tejido cerebral.

De acuerdo con el estudio, los síntomas pueden aparecer entre cuatro y diez años después de haber padecido sarampión, especialmente en personas que contrajeron la enfermedad antes del primer año de vida.

Los primeros signos suelen ser cambios de conducta, pérdida de memoria o bajo rendimiento escolar. Con el paso del tiempo, la enfermedad progresa hacia convulsiones, deterioro cognitivo severo y pérdida de habilidades motoras, hasta provocar un daño irreversible.

El caso documentado en el estudio

El artículo publicado en The New England Journal of Medicine describe el caso de un menor que contrajo sarampión en la infancia y años después comenzó con crisis convulsivas y deterioro neurológico progresivo. Estudios de imagen mostraron daño cerebral extenso y los análisis confirmaron la presencia de anticuerpos contra el virus del sarampión en el líquido cefalorraquídeo.

El paciente falleció meses después del inicio de los síntomas, lo que evidencia la gravedad de esta secuela, pese a que es considerada poco frecuente.

OPS emite alerta epidemiológica por sarampión

