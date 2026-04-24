La autoconciencia, la respiración consciente, la meditación, la aceptación, la autocompasión, la conexión con otros y el cuidado físico son fundamentales para lograr un equilibrio espiritual.
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Los trastornos de conducta alimentaria (TCA) son muy comunes y en el caso de los hombres suelen ser subdiagnosticados y retrasan la atención adecuada.
La voluntad anticipada es un derecho que permite a los mayores de 18 años decidir no someterse a tratamientos médicos que prolonguen artificialmente su vida.
Las personas con diabetes le podrán decir “adiós” a las inyecciones con el nuevo invento de la UNAM en forma de gotas que prometen salvar la vista; te decimos cuándo estarán disponibles.
Descubre cómo controlar tus sueños con métodos simples, beneficios comprobados y recomendaciones clave.
La “enfermedad del beso”, la tiene el 95% de la población mundial; estos son los síntomas y el tratamiento.
El gusano barrenador está llegando de estados vecinos infectados por la plaga; Nuevo León pone en marcha nueva campaña.