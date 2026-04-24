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/Salud/Nota

Pasos para lograr el equilibrio interior, según expertos

La paz mental y estabilidad emocional son parte del bienestar físico de las personas y por ello, un experto nos cuenta cuáles son los 7 pasos fundamentales para poder disminuir el estrés y fomentar la armonía.

Terapia forestal

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1 minuto lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

La autoconciencia, la respiración consciente, la meditación, la aceptación, la autocompasión, la conexión con otros y el cuidado físico son fundamentales para lograr un equilibrio espiritual.

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