Metapneumovirus Humano, la epidemia que vive México todos los años y que no tiene vacuna

Metapneumovirus Humano (HMPV, por sus siglas en inglés) es una epidemia que todos los años provoca casos de infección respiratoria en México y aunque es un virus común, no tiene vacuna.

En México, poco se habla del Metapneumovirus Humano, pero ocupa el quinto lugar de frecuencia en la lista de enfermedades respiratorias que monitorea el Sistema de Vigilancia Centinela de la Secretaría de Salud y de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no hay ningún dato que señale que su comportamiento esté cambiando.

¿Qué es el Metapneumovirus Humano?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al Metapneumovirus Humano como uno de los virus causantes del resfriado común, una infección de las vías respiratorias altas.

El virus pertenece a la familia Pneumoviridae y puede causar enfermedades de las vías respiratorias en personas de todas las edades, sobre todo entre niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado.

¿Cómo se transmite el Metapneumovirus Humano?

El Metapneumovirus Humano se transmite por el aire, a través de partículas respiratorias infecciosas emitidas por una persona enferma y hacia personas no infectadas. También se puede contagiar si se tocan superficies contaminadas, como pomos o tiradores de puertas y después se tocan los ojos, la nariz o la boca.

Metapneumovirus Humano no tiene vacuna

Metapneumovirus Humano no tiene tratamiento, por lo que el manejo se centra en aliviar los síntomas, para ayudar a que el sistema inmunitario combata el virus.