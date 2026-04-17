Una dieta balanceada no solo nutre el cuerpo, en 2026, se descubrió que los alimentos pueden apoyar la salud mental, y expertos señalan que ciertos componentes influyen en neurotransmisores clave como la serotonina y dopamina.
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Aunque los alimentos contra la depresión no sustituyen terapia, sí ayudan a reducir inflamación y mejorar el funcionamiento cerebral, según estudios científicos recientes.
Los 5 alimentos que combaten la depresión
- Pescados grasos (omega-3)
- Huevos, legumbres y avena (triptófano)
- Frutas y verduras (antioxidantes)
- Yogur, kéfir (probióticos)
- Nueces y cacao (magnesio y selenio)
Estos alimentos apoyan la química cerebral, recalcan los expertos. Su consumo regular se asocia con menor tristeza leve y mejor energía diaria.
¿Por qué la comida influye en cómo nos sentimos?
El cerebro depende de nutrientes para producir neurotransmisores. Sin ellos, el estado de ánimo se altera.
Además, el eje intestino-cerebro explica cómo la microbiota influye en emociones. Por eso los especialistas puntualizan que la dieta es relevante en salud mental.
¿Cómo incluir cada alimento a tu dieta?
- Desayuno: Avena con plátano y yogur
- Comida: Pescado o lentejas con verduras
- Cena: Tortilla de vegetales
- Snacks: Frutos rojos o nueces
Integrarlos es sencillo y accesible, pues pequeños cambios generan beneficios sostenidos.
¿El chocolate ayuda a combatir la tristeza y depresión?
El chocolate oscuro aporta antioxidantes y mejora el ánimo de forma rápida.
Expertos recomiendan consumir máximo 30 g diarios para evitar exceso calórico.
Consejos prácticos para armar tu menú semanal
- Incluye pescado 2-3 veces por semana
- Agrega verduras en cada comida
- Consume probióticos diario
- Hidrátate y duerme bien
Un enfoque integral potencia resultados. La alimentación es solo una pieza del bienestar emocional.
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