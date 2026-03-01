Alertan por cáncer de testículo en México, especialmente en hombres de 15 a 35 años

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) lanzó una alerta para hombres sobre el riesgo del cáncer de testículo, señalando que este tipo de tumor es más frecuente entre los 15 y los 35 años. Como en todos los tipos de cáncer, la detección temprana es clave para mejorar las posibilidades de curación y tratamiento adecuados.

En su mensaje a través de redes sociales, el ISSSTE subrayó que “los testículos deben ser revisados constantemente para evitar que el cáncer trunque nuestros sueños”, haciendo énfasis en la importancia de la autoexploración y el seguimiento médico oportuno. Además, se refirió a campañas de prevención en el marco de la salud del hombre, orientadas a que la población masculina identifique cambios o protuberancias que puedan indicar la presencia de un tumor.

¿Qué es el cáncer de testículo?

El cáncer de testículo es una enfermedad en la que células malignas se forman en los tejidos de uno o ambos testículos. Este tipo de cáncer, aunque representa una proporción menor de todos los cánceres en hombres, sigue siendo un factor de alerta, sobre todo en la población mencionada de 15 a 35 años.

Los tumores testiculares suelen originarse en las células germinales, las cuales producen espermatozoides, y se consideran altamente tratables cuando se detectan a tiempo. En muchos casos, los tratamientos incluyen cirugía para extirpar el tumor, y en etapas más avanzadas pueden combinarse con quimioterapia o radioterapia, lo que ha llevado a que las tasas de curación puedan superar el 90 % en diagnósticos tempranos.

Síntomas del cáncer de testículo

El cáncer testicular puede no presentar señales claras al inicio, por lo que la autoexploración mensual se vuelve una herramienta valiosa para identificar cambios inusuales. Algunos signos de alerta incluyen:



Bulto firme o masa en uno de los testículos, generalmente indoloro .

generalmente . Hinchazón o aumento del tamaño del testículo afectado.

o aumento del tamaño del testículo afectado. Sensación d e pesadez o malestar en el escroto o la ingle.

o la ingle. Dolor persistente o molestias leves sin causa aparente.

leves sin causa aparente. Acumulación de líquido en el escroto o cambios en la forma del testículo.

Es importante que cualquier cambio que persista más de dos semanas sea evaluado por un profesional de la salud, ya que la detección temprana mejora significativamente el pronóstico y las opciones de tratamiento.

¿Cómo prevenir el cáncer de testículo?

Aunque no existe una forma garantizada de prevenir el cáncer testicular, los especialistas recomiendan prácticas de cuidado personal que facilitan la detección temprana. La autoexploración testicular mensual, especialmente durante la ducha cuando el escroto está relajado, permite que el hombre identifique cualquier bulto o cambio inesperado.

Adicionalmente, el ISSSTE y otras instituciones de salud instan a los hombres a acudir a consultas médicas regulares y a consultar de inmediato si notan alteraciones en sus testículos o cualquier síntoma inusual. Mantener un estilo de vida saludable, con ejercicio regular, una dieta equilibrada y evitar hábitos de riesgo, también contribuye al bienestar general y a la detección precoz de problemas de salud.

