La enfermedad del beso es causada por el virus de Epstein-Barr y lo tiene el 95% de la población.

La enfermedad del beso es causada por el virus de Epstein-Barr y lo tiene el 95% de la población. | Getty Images

El virus de Epstein-Barr, el cual provoca la famosa “enfermedad del beso”, es uno de los más comunes entre la población y de acuerdo con los expertos de la salud, la mayoría de las personas lo contraerá a lo largo de su vida.

Este virus tiene un dato curioso y es que, al igual que Herpes zóster, una vez que entra al cuerpo permanece inactivo, pero cuando se reactiva puede infectar a los demás, sin importar el tiempo que haya pasado desde la infección.

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¿Qué es el virus de Epstein-Barr?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), definen a este virus como herpes humano de tipo 4 y la causa más común de la mononucleosis infecciosa, también llamada “mono”.

Este virus infecta a más del 95% de la población mundial y la mayoría de las veces se produce a una edad temprana, para después quedarse inactivo en el cuerpo humano.

¿Cómo se contagia el virus de Epstein-Barr"?

El virus de Epstein-Barr se contagia a través de los líquidos corporales, principalmente la saliva, es por ello que se le apoda “la enfermedad del beso”.

La leche materna y el trasplante de órganos positivos también propagan el virus de un huésped a otro.

¿Cuáles son los síntomas?

Aunque la mayoría de las veces pasa desapercibida la enfermedad, algunas personas presentan los siguientes síntomas:

Fatiga

Fiebre

Inflamación de la garganta

Inflamación de los ganglios linfáticos del cuello

Agrandamiento del bazo

Inflamación del hígado

Salpullido

El virus se puede reactivar cuando el sistema inmunitario está debilitado o sobrecargado de estrés, fatiga, tratamientos inmunosupresores y enfermedades como COVID-19 o malaria.

No hay vacua para la enfermedad, por lo que el tratamiento consiste en aliviar los síntomas con reposo y abundantes líquidos.

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