El virus de Epstein-Barr, el cual provoca la famosa “enfermedad del beso”, es uno de los más comunes entre la población y de acuerdo con los expertos de la salud, la mayoría de las personas lo contraerá a lo largo de su vida.
Este virus tiene un dato curioso y es que, al igual que Herpes zóster, una vez que entra al cuerpo permanece inactivo, pero cuando se reactiva puede infectar a los demás, sin importar el tiempo que haya pasado desde la infección.
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¿Qué es el virus de Epstein-Barr?
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), definen a este virus como herpes humano de tipo 4 y la causa más común de la mononucleosis infecciosa, también llamada “mono”.
Este virus infecta a más del 95% de la población mundial y la mayoría de las veces se produce a una edad temprana, para después quedarse inactivo en el cuerpo humano.
¿Cómo se contagia el virus de Epstein-Barr"?
El virus de Epstein-Barr se contagia a través de los líquidos corporales, principalmente la saliva, es por ello que se le apoda “la enfermedad del beso”.
La leche materna y el trasplante de órganos positivos también propagan el virus de un huésped a otro.
¿Cuáles son los síntomas?
Aunque la mayoría de las veces pasa desapercibida la enfermedad, algunas personas presentan los siguientes síntomas:
- Fatiga
- Fiebre
- Inflamación de la garganta
- Inflamación de los ganglios linfáticos del cuello
- Agrandamiento del bazo
- Inflamación del hígado
- Salpullido
El virus se puede reactivar cuando el sistema inmunitario está debilitado o sobrecargado de estrés, fatiga, tratamientos inmunosupresores y enfermedades como COVID-19 o malaria.
No hay vacua para la enfermedad, por lo que el tratamiento consiste en aliviar los síntomas con reposo y abundantes líquidos.
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