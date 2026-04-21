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Población mundial tiene la “enfermedad del beso”, pero pocos lo saben

El 95% de la población se contagia de la “enfermedad del beso”; estos son los síntomas y el tratamiento.

La enfermedad del beso es causada por el virus de Epstein-Barr y lo tiene el 95% de la población. | Getty Images

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

El virus de Epstein-Barr, el cual provoca la famosa “enfermedad del beso”, es uno de los más comunes entre la población y de acuerdo con los expertos de la salud, la mayoría de las personas lo contraerá a lo largo de su vida.

Este virus tiene un dato curioso y es que, al igual que Herpes zóster, una vez que entra al cuerpo permanece inactivo, pero cuando se reactiva puede infectar a los demás, sin importar el tiempo que haya pasado desde la infección.

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¿Qué es el virus de Epstein-Barr?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), definen a este virus como herpes humano de tipo 4 y la causa más común de la mononucleosis infecciosa, también llamada “mono”.

Este virus infecta a más del 95% de la población mundial y la mayoría de las veces se produce a una edad temprana, para después quedarse inactivo en el cuerpo humano.

¿Cómo se contagia el virus de Epstein-Barr"?

El virus de Epstein-Barr se contagia a través de los líquidos corporales, principalmente la saliva, es por ello que se le apoda “la enfermedad del beso”.

La leche materna y el trasplante de órganos positivos también propagan el virus de un huésped a otro.

¿Cuáles son los síntomas?

Aunque la mayoría de las veces pasa desapercibida la enfermedad, algunas personas presentan los siguientes síntomas:

  • Fatiga
  • Fiebre
  • Inflamación de la garganta
  • Inflamación de los ganglios linfáticos del cuello
  • Agrandamiento del bazo
  • Inflamación del hígado
  • Salpullido

El virus se puede reactivar cuando el sistema inmunitario está debilitado o sobrecargado de estrés, fatiga, tratamientos inmunosupresores y enfermedades como COVID-19 o malaria.

No hay vacua para la enfermedad, por lo que el tratamiento consiste en aliviar los síntomas con reposo y abundantes líquidos.

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