Controlar tus sueños ya es una realidad con dos técnicas científicas que entrenan tu mente.

Controlar tus sueños ya es una realidad con dos técnicas científicas que entrenan tu mente. | Getty Images

Poder controlar tus sueños ya no se quedó en un deseo, pues técnicas científicas permiten generarlos conscientemente, tomar decisiones dentro de los mismos y mejorar tu descanso.

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Este fenómeno, conocido como sueño lúcido, ocurre en la fase REM, sobre todo en la segunda mitad de la noche.

Las técnicas más efectivas, según Estudio Internacional de Inducción de Sueños Lúcidos (ILDIS), son MILD y SSILD; la primera usa la memoria y la intención mientras que la segunda entrena los sentidos, y en adn Noticias te explicamos paso a paso cómo entrenar para lograrlos.

¿Cómo tener un sueño lúcido paso a paso con técnicas científicas?

Técnica MILD (Inducción Mnemotécnica)

Es la más investigada y se basa en programar tu mente antes de dormir para reconocer que estás soñando:

Despiértate de forma natural tras 5-6 horas de sueño

Recuerda con detalle un sueño reciente

Identifica señales extrañas dentro del sueño (como volar o cambios irreales)

Repite mentalmente “la próxima vez que sueñe, sabré que estoy soñando”

Vuelve a dormirte manteniendo esa idea en mente

Entre más rápido te duermas, mayor será la probabilidad de lograrlo. Aunque la tasa de éxito es moderada, mejora con la práctica constante.

Técnica SSILD (Sueños Lúcidos por los Sentidos)

Es un método más reciente, con una eficacia similar que se enfoca en entrenar la atención sensorial para reconocer el momento en que te quedas dormido:

Despiértate durante la noche

Cierra los ojos y enfócate en tres sentidos:

Vista: Observa la oscuridad o imágenes con los ojos cerrados

Observa la oscuridad o imágenes con los ojos cerrados

Oído: Identifica sonidos internos o del entorno

Identifica sonidos internos o del entorno

Tacto: Siente el peso y la posición de tu cuerpo

Siente el peso y la posición de tu cuerpo Alterna cada sentido durante 5-10 segundos

Repite varios ciclos por unos minutos

Vuelve a dormirte de forma natural

Este ejercicio entrena tu mente para detectar la transición al sueño, lo que aumenta la probabilidad de darte cuenta de que estás soñando.

¿Qué son los sueños lúcidos y cómo funcionan?

Un sueño lúcido ocurre cuando la persona reconoce que está soñando, esto abre la posibilidad de modificar escenarios, acciones o incluso emociones dentro del sueño.

La ciencia explica que es un estado híbrido entre vigilia y sueño, y su estudio creció por el impacto en la mente y el comportamiento humano.

Beneficios de los sueños lúcidos

Los especialistas destacan que esta práctica no solo es recreativa, también aporta beneficios psicológicos y cognitivos relevantes.

Ayuda a enfrentar miedos, estimula la creatividad y permite ensayar situaciones reales sin riesgo. Por eso, su uso se investiga en terapias.

¿Existen riesgos a la salud por tener sueños lúcidos?

Aunque son seguros, existen consideraciones importantes:

Interrumpir el sueño puede causar fatiga

Alterar la fase REM afecta el descanso

Puede empeorar el insomnio en algunos casos

Los expertos recomiendan practicarlos solo con hábitos de sueño estables.

Consejos para tener sueños lúcidos

Para mejorar resultados, se sugieren hábitos simples como:

Llevar un diario de sueños

Dormir en horarios regulares

Evitar pantallas antes de dormir

Practicar con paciencia

La constancia es clave y la mayoría logra resultados tras varias semanas.