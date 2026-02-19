Los síntomas de alerta para prevenir el cáncer de pene en México, según el ISSSTE

El cáncer se puede formar en cualquier parte del cuerpo, ya que ocurre cuando las células crecen de manera descontrolada. Es por eso que el cáncer de pene es una realidad y, aunque se hable poco del tema, considerando que febrero es el mes de la salud del hombre, es buen momento para recordarlo.

Es por eso que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha compartido información clave sobre este padecimiento, para que más mexicanos puedan actuar con prevención ante cualquier síntoma.

Los tipos de cáncer de pene

La más mínima molestia en el aparato reproductor puede ser motivo suficiente para acudir con un especialista y obtener un diagnóstico experto. Es importante considerar que existen varios tipos de cáncer de pene:



Carcinoma de células escamosas. Este es el más común de todos, ya que representa el 90% de los casos detectados en México. Se suele originar en el prepucio o en el glande;

Este es el más común de todos, ya que representa el 90% de los casos detectados en México. Se suele originar en el prepucio o en el glande; Carcinoma verrugoso

Melanoma

Sarcmoa

Carcinoma de células basales

Síntomas de alerta por el cáncer de pene

Es necesario mantenerse en alerta por cualquier complicación. El ISSSTE señala que lo más peligroso puede ser:



Llaga , lesión o úlcera que no cicatrice

, lesión o que no cicatrice Engrosamiento o bolita en cualquier parte del pene

en cualquier parte del pene Cambios en el color de la piel

el de la piel Secreción con mal olor debajo del prepucio

con debajo del prepucio Sangrado

Dolor o ardor

Inflamación de ganglios en la ingle

Cabe destacar que cualquiera de esas molestias no suele presentar dolor al inicio; es por eso que es necesario mantenerse en alerta ante cualquier cambio, sin importar que no cause molestias al inicio, ya que eso podría ser clave para una detección temprana y un tratamiento exitoso.

😱 ¡Sí existe y es real! 🚨



🍆 El cáncer de pene no es un tema tabú y hablar de él es parte de cuidarte. 💙 Informarte sin miedo te ayuda a reconocer riesgos y a tomar decisiones que protegen tu salud. 🩺✨



La prevención empieza con pasos claros: Mantener buena higiene 🧼, usar… pic.twitter.com/1dF1sYwnku — ISSSTE (@ISSSTE_mx) February 18, 2026

¿Cómo prevenir el cáncer de pene?

Hay aspectos muy importantes que se deben tomar en cuenta al pie de la letra para evitar el cáncer de pene, como lo son:



Mantener una buena higiene

Usar condón

Vacunarse contra el VPH

contra el Evitar el tabaco

