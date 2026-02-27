Las enfermedades que está provocando el cambio climático a millones en México
El cambio climático en México afecta ya al 80% de la población con enfermedades, daño a infraestructura médica, además de elevar riesgos por el calor extremo.
El cambio climático y salud en México se terminaron convirtiendo en un binomio crítico en 2026. Datos oficiales y estimaciones internacionales advierten que hasta 80% de la población enfrenta riesgos sanitarios por eventos extremos como olas de calor, tormentas intensas, sequías e inundaciones.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los fenómenos climáticos agravan enfermedades existentes y generan nuevos padecimientos. En México, la presión recae sobre comunidades vulnerables y sobre un sistema de salud que ya opera con alta demanda.
¿Cómo afecta el cambio climático a la salud en México?
El aumento de temperatura eleva casos de golpes de calor y deshidratación. También agrava enfermedades cardiovasculares y respiratorias, en especial en adultos mayores y menores de edad.
La contaminación del aire y el estrés térmico incrementan hospitalizaciones. Expertos advierten que sin adaptación inmediata, estos efectos podrían revertir avances en salud pública.
Enfermedades que aumentan por calor y lluvias extremas
Las altas temperaturas y lluvias irregulares expanden vectores como el mosquito del dengue. También se reportan más casos de diarreas tras inundaciones.
Estos brotes generan saturación hospitalaria y mayores costos públicos. La vigilancia epidemiológica será clave en los próximos años.
Infraestructura médica ante eventos climáticos severos
Hospitales y clínicas enfrentan daños por inundaciones y fallas eléctricas durante tormentas. Esto limita la atención en momentos críticos.
Especialistas piden inversión en infraestructura resiliente y sistemas de alerta temprana para proteger zonas de alto riesgo.
¿Qué se puede hacer para reducir los riesgos sanitarios?
Autoridades y ciudadanos pueden reducir emisiones y fortalecer medidas preventivas. El uso de transporte público y el ahorro de agua ayudan a disminuir impactos ambientales.
¿Cómo cuidar a tu mascota en temporada de calor?
En salud, se recomienda hidratación constante, vacunación y atención médica oportuna. La acción inmediata definirá la capacidad del país para proteger a millones.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.