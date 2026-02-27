Las enfermedades que está provocando el cambio climático a millones en México

El cambio climático y salud en México se terminaron convirtiendo en un binomio crítico en 2026. Datos oficiales y estimaciones internacionales advierten que hasta 80% de la población enfrenta riesgos sanitarios por eventos extremos como olas de calor, tormentas intensas, sequías e inundaciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los fenómenos climáticos agravan enfermedades existentes y generan nuevos padecimientos. En México, la presión recae sobre comunidades vulnerables y sobre un sistema de salud que ya opera con alta demanda.

¿Cómo afecta el cambio climático a la salud en México?

El aumento de temperatura eleva casos de golpes de calor y deshidratación. También agrava enfermedades cardiovasculares y respiratorias, en especial en adultos mayores y menores de edad.

La contaminación del aire y el estrés térmico incrementan hospitalizaciones. Expertos advierten que sin adaptación inmediata, estos efectos podrían revertir avances en salud pública.

Enfermedades que aumentan por calor y lluvias extremas

Las altas temperaturas y lluvias irregulares expanden vectores como el mosquito del dengue. También se reportan más casos de diarreas tras inundaciones.

Estos brotes generan saturación hospitalaria y mayores costos públicos. La vigilancia epidemiológica será clave en los próximos años.

Infraestructura médica ante eventos climáticos severos

Hospitales y clínicas enfrentan daños por inundaciones y fallas eléctricas durante tormentas. Esto limita la atención en momentos críticos.

Especialistas piden inversión en infraestructura resiliente y sistemas de alerta temprana para proteger zonas de alto riesgo.

¿Qué se puede hacer para reducir los riesgos sanitarios?

Autoridades y ciudadanos pueden reducir emisiones y fortalecer medidas preventivas. El uso de transporte público y el ahorro de agua ayudan a disminuir impactos ambientales.

¿Cómo cuidar a tu mascota en temporada de calor?

En salud, se recomienda hidratación constante, vacunación y atención médica oportuna. La acción inmediata definirá la capacidad del país para proteger a millones.