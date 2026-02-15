¡No es la de sarampión! La vacuna que dejó “marquita” a los mexicanos y previene una enfermedad letal

El brote de sarampión en México provocó que muchas personas se preguntaran cuál es la vacuna deja marca en el brazo izquierdo. Muchos mexicanos creen que se trata de la vacuna del sarampión, pero no es así.

La cicatriz redonda que millones tienen desde la infancia corresponde a otra inmunización clave en el esquema nacional. En adn Noticias, te explicamos cuál es, por qué deja “marquita” y qué debes saber ante el repunte de casos de sarampión en 2026.

Cómo ubicar en línea tu centro de vacunación contra el sarampión

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es la vacuna que deja cicatriz en el brazo?

La vacuna que deja cicatriz en el brazo izquierdo es la BCG, que protege contra formas graves de tuberculosis, como la meningitis tuberculosa. En México se aplica a los recién nacidos, de acuerdo con el esquema de vacunación de la Secretaría de Salud. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa mortal que cobra la vida de más de un millón de personas al año, manteniéndose como una de las principales causas de muerte infecciosa a nivel mundial.

La vacuna BCG se coloca en la parte superior del brazo y genera una pequeña lesión que evoluciona hasta formar una cicatriz permanente. Esa marca indica que el cuerpo desarrolló respuesta inmunológica.

Especialistas explican que no tener cicatriz no siempre significa que la persona no esté protegida, pero sí puede ser señal para revisar la cartilla de vacunación. Lo importante es que esta vacuna no es la del sarampión.

¿Cómo saber si tengo la vacuna del sarampión?

La vacuna contra el sarampión forma parte de la triple viral (SRP), que también protege contra rubéola y parotiditis. Generalmente se aplica al año de edad y un refuerzo a los seis años.

Si tienes dudas, revisa tu cartilla nacional de salud, pregunta a tu madre o padre o acude a un centro médico para confirmar. Es importante que sepas que la vacuna sarampión en adultos también está disponible para quienes no completaron su esquema.

¿Quién se debe vacunar contra el sarampión en 2026?

En 2026, la Secretaría de Salud recomendó verificar esquemas completos, especialmente en:

Niñas y niños de 18 meses, para la segunda dosis de SRP

Menores de 6 a 11 meses que habitan en zonas con brotes activos

Personas menores de 49 años

Si es tu caso, acude a los módulos de vacunación que se encuentran en la Ciudad de México. Puedes encontrar el más cercano a tu domicilio en este ENLACE.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

