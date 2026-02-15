¿Perdiste tu cartilla de vacunación? La prueba que confirma si tienes inmunidad contra el sarampión

Si tu cartilla nacional de vacunación es del año 2000 o antes, probablemente la tengas escondida en algún lugar de tu casa y no la encuentres. Si estás buscando verificar que ya cuentas con la vacuna contra el sarampión, pero ni tú ni tu mamá lo recuerda, hay una prueba que puedes realizarte para saber si eres inmune.

México acumula más de nueve mil casos confirmados de sarampión durante el periodo 2025–2026, de acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que, pese a ser prevenible, sigue generando preocupación por su potencial de complicaciones y mortalidad en personas no inmunizadas. La vacuna contra el sarampión, que forma parte de la vacuna triple vírica (MMR), tiene una eficacia aproximada del 97% cuando se administran dos dosis completas.

El Sarampión es una enfermedad siempre seria prevenible exclusivamente a través de una vacuna segura y muy eficaz. Circula en varios países, por lo que debe hacerse un gran esfuerzo para su eliminación en cada país. pic.twitter.com/5NB8JahOpb — Alejandro Macias (@doctormacias) February 16, 2026

¿Qué prueba confirma la inmunidad?

La forma más precisa de determinar si alguien es inmune al sarampión —especialmente si perdió su documento de vacunación— es una prueba de laboratorio serológica que detecta anticuerpos IgG en la sangre. Esta prueba no solo indica si una persona fue vacunada, sino también si sufrió la infección en el pasado.

Los anticuerpos IgG son proteínas producidas por el sistema inmune tras la infección o la vacunación. Si el análisis detecta estos anticuerpos, el organismo está preparado para protegerse contra el virus del sarampión.

¿Cuánto cuesta y dónde puede hacerse?

Instituciones como los Laboratorios Médicos del Chopo ofrecen este servicio, aunque los costos y disponibilidad pueden variar según el establecimiento.

La entrada del sarampión en México era inminente desde 2019 y así lo estuvimos insistiendo en distintos foros desde entonces. Era inminente porque se estaba perdiendo la inmunidad de rebaño. La administración actual recibió una ancha brecha de vacunación. pic.twitter.com/JGJzbedtIB — Alejandro Macias (@doctormacias) February 15, 2026

¿Por qué hay brote de sarampión en México?

El brote de sarampión en México se debe principalmente a la baja cobertura de vacunación en los últimos años. Expertos como Alejandro Macías advirtieron que, al caer la tasa por debajo del 90% —e incluso del 95% necesario para mantener la inmunidad de rebaño— aumenta el riesgo de rebrotes.

Entre 2021 y 2023, la vacunación en menores de 5 años fue de apenas 71.3%, lo que facilitó el resurgimiento del virus en el país.

