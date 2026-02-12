No solo te debe preocupar el salpullido, sino las consecuencias graves y secuelas que deja el sarampión

El sarampión es ya una alerta sanitaria en México, pues se ha registrado un aumento drástico de contagios y esparcido a todos los estado del país, sin embargo, cuando se reporta un caso el problema apenas comienza, ya que el virus es capaz de provocar complicaciones graves y secuelas en esa persona.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el sarampión regresó a causa de la disminución en las coberturas de vacunación, que permitió que el virus vuelva a circular libremente en el país y otras partes del mundo.

Sarampión en todo México

En sus reportes epidemiológicos, la Secretaría de Salud confirmó una expansión geográfica en los 32 estados del país, que ya tienen múltiples municipios afectados. El 80% de los casos en México y la región de las Américas son personas que no estaban vacunadas o con estado de vacunación desconocido.

¿Cuáles son las consecuencias y las secuelas del sarampión?

Entre las características físicas que tiene el sarampión en el cuerpo son las manchas de Koplik en la mucosa (aparecen en la cara interna de las mejillas y el salpullido color rojizo en todo el cuerpo, sin embargo, esto no es lo que más debe preocuparte, según la UNAM, sino las complicaciones graves y las secuelas.

Si una persona contagiada se pone grave puede presentar las siguientes complicaciones:

Neumonía: Principal causa de mortalidad asociada al sarampión

Encefalitis: Inflamación del cerebro

Aumentan los casos de sarampión en México

¿Cuáles son la secuelas del sarampión?

Tras un contagio de sarampión el sistema inmunológico se debilita, lo que aumenta el riesgo de contraer otras infecciones, además, puede registrarse pérdida de la visión (ceguera) , problemas metabólicos y neurológicos.