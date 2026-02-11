Salud confirma en dónde comenzó el brote de sarampión en México y los siete estados con más casos

El sarampión es una enfermedad viral y es la que mayor índice de transmisibilidad tiene, pues una persona puede contagiar hasta 18 personas, es por ello que México vive una rápida propagación del virus y siete estados del país encabezan la lista de casos.

David Kershenobich, secretario de Salud Federal, señaló que el primer brote de sarampión se registró en Chihuahua, en febrero de 2025 y el 90% de los casos ocurrió en personas que no se habían vacunado, de ahí la importancia de la inmunización.

Aumentan los casos de sarampión en México

¿Cuáles son los siete estados del país con más contagios?

Aunque en Chihuahua la situación ya está controlada tras la aplicación de aproximadamente 1.8 millones de vacunas contra el sarampión, se siguen reportando contagios, pero ya no está en la lista de las entidades con más casos.

Las siete entidades que concentran el 85% de los casos de sarampión este 2026 son:

Jalisco: Mil 245 casos

Colima: 50 casos

Chiapas: 238 casos

Sinaloa: 118 casos

Nayarit: 23 casos

Tabasco: 35 casos

Ciudad de México: 120 casos

Sarampión en 24 estados de México

El virus sí se encuentra en los 32 estados del país, sin embargo, en 24 entidades se tienen menos de 100 casos acumulados en lo que pasó del 2025 y lo que va de este 2026 y por ello, para romper la cadena de transmisión es necesario la vacunación.

¿Cuántas personas han muerto a causa del sarampión en México?

Al ser cuestionado por la prensa, el titular de Salud señaló que en lo que va del más reciente brote suman 28 fallecimientos a causa del sarampión.

