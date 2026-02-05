Científicos crean páncreas artificial con células vivas para tratar la diabetes sin insulina diaria

La diabetes podría entrar en una nueva etapa de tratamiento tras el desarrollo de un implante biológico que funciona como un páncreas artificial. El avance fue liderado por el Instituto Tecnológico de Israel junto con universidades de Estados Unidos y publicado en Science Translational Medicine.

El dispositivo usa células vivas capaces de detectar la glucosa y liberar insulina de forma automática, lo que permitiría prescindir de inyecciones diarias y monitoreos constantes.

Avance en el tratamiento de la diabetes con biotecnología viva

El implante actúa como una microfábrica interna de insulina que responde en tiempo real a los niveles de azúcar en sangre. A diferencia de bombas mecánicas, su funcionamiento es completamente biológico.

Especialistas señalan que representa un cambio de paradigma al transformar la terapia farmacológica en una solución auto-regulada dentro del cuerpo.

¿Cómo funciona el escudo cristalino contra el rechazo?

El gran desafío fue evitar que el sistema inmunológico destruyera el implante. Para lograrlo, se desarrolló un recubrimiento cristalino que bloquea las células defensivas.

Este escudo permite que las células productoras de insulina sobrevivan por largos periodos sin necesidad de inmunosupresores.

Resultados prometedores en pruebas animales

En ratones con diabetes, el implante mantuvo niveles estables de glucosa durante casi un año. En primates también mostró buena respuesta sin rechazo inmediato.

Estos datos respaldan futuros ensayos clínicos en humanos, aunque aún se requieren ajustes de seguridad.

Impacto potencial en la vida de los pacientes

La eliminación de inyecciones diarias reduciría estrés, errores de dosificación y riesgos metabólicos. También mejoraría la adherencia al tratamiento.

Expertos consideran que esta tecnología podría adaptarse a otras enfermedades crónicas tratadas con proteínas terapéuticas.

Este avance representa una esperanza real para mejorar el manejo de la diabetes, pero se recomienda consultar a un médico para cualquier decisión relacionada con tratamientos.

