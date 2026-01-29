Los 5 virus que mantienen en alerta al mundo este 2026

Durante los primeros días del 2026 se registraron diferentes brotes de virus que ameritan una vigilancia extrema por parte de las autoridades sanitarias de cada país. Es por esoqueaquí te contamos sobre los casos más destacados y por los que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido diferentes comunicados.

Lo peor de todo es que todos estos virus tienen el potencial de convertirse en pandemia en caso teneruna propagación descontrolada, es por esoquea la más mínima señal de problemas se han implementado protocolos estrictos para mantenerlos bajo control.

Los 5 virus que ponen en alerta a la OMS

Nipah . Este virus fue un problema en Asia desde 1999 y en el 2026 ya se registró un brote en la India. Al ser un virus de alta mortalidad,el riesgo de su propagación es muy alto, aunque no se contagia tanfacilmenteentre humanos.

. Este virus fue un problema en Asia desde 1999 y en el 2026 ya se registró un brote en la India. Al ser un virus de alta mortalidad,el riesgo de su propagación es muy alto, aunque no se contagia tanfacilmenteentre humanos. Gripe aviar A(H5). Se han documentado diferentes brotes de esta gripe al rededor del mundo. Aunque el riesgo para la población sigue siendo bajo, hay temor de que cada vez que un mamífero se infecta, el virus pueda “mejorarse” y adaptarse a un humano en el futuro.

Se han documentado diferentes brotes de esta gripe al rededor del mundo. Aunque el riesgo para la población sigue siendo bajo, hay temor de que cada vez que un mamífero se infecta, el virus pueda “mejorarse” y adaptarse a un humano en el futuro. Mpox . En varios países de África elmpoxsigue siendo un virus que mantiene en alerta a las autoridades por tener brotes recurrentes e incluso presentar nuevas cadenas de transmisión. Además, el acceso limitado a vacunas es un factor para que siga siendo mortal.

. En varios países de África elmpoxsigue siendo un virus que mantiene en alerta a las autoridades por tener brotes recurrentes e incluso presentar nuevas cadenas de transmisión. Además, el acceso limitado a vacunas es un factor para que siga siendo mortal. Influenza y VRS. El Virus Respiratorio Sincitial (VRS) ha sido un grave problema para Estados Unidos y otros países donde el aumento en enfermedades

El Virus Respiratorio Sincitial (VRS) ha sido un grave problema para Estados Unidos y otros países donde el aumento en SARS-Cov-2. Y sí, el virus que provocó la pandemia de Covid-19 en el 2020 sigue siendo una señal de alerta para el mundo, ante las nuevassubvariantesque se han identificado, sobre todo porque sí pueden llegar a ser sumamente contagiosas.

Patógenos emergentes, más factores de riesgo

Por último, otro factor que siempre se debe considerar son los patógenos emergentes con potencial epidémico. Aunque la mayoría suelen ser aisladas y se pueden controlar, es necesario tener una deteccióntempranapara ello, porque de lo contrario puede repetirse la historia del Covid-19.

