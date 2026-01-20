Puebla reforzará vacunación por brote de sarampión, se aplicará la dosis a sectores específicos

La Secretaría de Salud de Puebla reforzará la vacunación en los hospitales y clínicas luego del brote de sarampión detectado, además pidió usar cubrebocas en espacios públicos y cerrados, ya que el virus se transmite a través de gotitas respiratorias.

El primer caso de sarampión se detectó en una joven de 30 años, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Ordinario. El contagio fue importado y aunque hasta el momento no hay transmisión comunitaria en el estado, otras entidades registran varios pacientes graves y fallecidos.

¿A qué personas se aplicará la vacuna contra el sarampión?

El sarampión es viral y afecta principalmente a niñas, niños y personas que no cuentan con un esquema de vacunación completo, en el que se contempla la aplicación de la primera dosis a los 12 meses de edad y una segunda dosis cuatro semanas después.

Sin embargo, cualquier persona menor de 49 años que no tenga un antecedente de esta vacuna o cuente con esquemas incompletos puede acudir a vacunarse.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Los síntomas del sarampión aparecen entre 10 y 14 días después de la exposición al virus. El más característico es una erupción cutánea o manchas rojas.

Otros síntomas son:

Rinorrea

Tos

Ojos llorosos y enrojecidos

Pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas

¿Cómo se contagia el sarampión?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) detalla que el sarampión es una enfermedad sumamente contagiosa y es capaz de provocar la muerte. Se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda porque las gotitas respiratorias pueden permanecer suspendidas en el aire por hasta dos horas.

