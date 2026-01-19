Precios de consulta y otros servicios del IMSS para NO derechohabientes en 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está al servicio de todos los mexicanos, pues las personas que no son derechohabientes también pueden solicitar una consulta u otros servicios, aunque con un costo. Por esta razón, el IMSS publica su lista de precios en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Si no tienes seguro, pero has pensado en recurrir a sus servicios, en adn Noticias, te tenemos la lista completa de precios del IMSS que estará vigente en el 2026.

¿Cuánto cuesta una cita en el IMSS sin seguro?

Los derechohabientes que cuentan con IMSS por parte de sus empleos o porque lo pagan de forma mensual pueden asistir a una cita sin tener que hacer un pago por consulta; sin embargo, los mexicanos que no están afiliados también pueden acudir a una consulta, siempre y cuando cubran el costo.

Como cada año, el Diario Oficial de la Federación pública los costos de la cita en el IMSS y otros servicios médicos para los no derechohabientes. La lista de precios del IMSS 2026 es la siguiente:

Precios en unidades de primer nivel del IMSS

Consulta de medicina familiar : 1, 298 pesos

: 1, 298 pesos Consulta dental (estomatología): 951 pesos

Precios de consulta IMSS en unidades de segundo nivel

(estomatología): 951 pesos Consulta de especialidades: 2,082 pesos

¿Cuáles son los precios del IMSS para no derechohabientes en 2025?

Estos son algunos de los precios de los servicios a los que puedes acceder sin ser derechohabiente del IMSS.

Precio de servicios en unidades de primer nivel en el IMSS

Atención de urgencias : 1,102 pesos

: 1,102 pesos Curaciones: 420 pesos

Estudio de laboratorio clínico: 121 pesos

Estudio de radiodiagnóstico: 378 pesos

Traslados en ambulancias programados fuera del Valle de México: 5, 214 pesos

Traslado en ambulancias programados para módulos del Valle de México: 3,820 pesos

Día de hospitalización : 11,381 pesos

: 11,381 pesos Sesión de medicina física y rehabilitación: 512 pesos

Terapia psicológica : 1,841 pesos

: 1,841 pesos Dotación de diálisis: 194 pesos

Prueba rápida de detección de antígenos del virus SARS-CoV-2 (Covid-19): 123 pesos

Prueba rápida RT-PCR de detección de material genético del virus SARS-CoV-2 (Covid-19): 1,447 pesos



Precios d servicios en unidades de segundo nivel IMSS

Atención de urgencias : 3,111 pesos

: 3,111 pesos Día de hospitalización: 15,764 pesos

Día en Incubadora: 15,764 pesos

Día en Terapia Intensiva: 82,158 pesos

Curaciones : 420 pesos

: 420 pesos Estudio de Laboratorio Clínico: 142 pesos

Estudio de Ultrasonografía: 961 pesos

Estudio de Tomografía Axial: 3,956 pesos

Estudio de Resonancia Magnética: 4,875 pesos

Sesión de Radioterapia: 2,523 pesos

Intervención Quirúrgica: 36,144 pesos

Sesión de Quimioterapia : 3,941 pesos

: 3,941 pesos Sesión de Hemodiálisis: 2,388 pesos

Día paciente con ventilación mecánica: 49,175 pesos

Si quieres conocer la lista completa de servicios que ofrece el IMSS y cuál es el costo que deben de cubrir los mexicanos que no estén afiliados puedes entrar a este ENLACE.

