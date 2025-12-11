Taxi en llamas sobre la carretera México-Toluca tras transportar pirotecnia
Se reportan al menos tres personas heridas por la explosión del automóvil; hay carga vehicular por la presencia de servicios de emergencia.
Un taxi lleno de pirotecnia explotó mientras transitaba sobre la carretera México-Toluca , a la altura de Amomolulco, y dejó por lo menos tres personas heridas este jueves 11 de diciembre, a poco tiempo de que comience la temporada decembrinas.
De acuerdo con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México, el incendio se registra en los carriles laterales, cerca de Plazas Outlet, en dirección a Toluca y para que el incendio no se extienda ya se encuentran unidades de emergencia en el lugar.
🚨 #AlertaADN | Un taxi que transportaba pirotecnia explotó en la carretera México - Toluca, a la altura de Amomolulco, dejando al menos tres heridos que fueron atendidos en el lugar pic.twitter.com/LeVNDZjrh3— adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 11, 2025
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Protección Civil del Estado de México define a la pirotecnia como objetos que contienen sustancias explosivas destinadas a producir un efecto luminoso, calorífico, sonoro, gaseoso o fumígeno o bien la combinación de todas, capaces de provocar accidentes.
¿Qué puede provocar que la pirotecnia explote?
- Fuego
- Chispa de cigarro
- Fricción de los artículos
- Un golpe
- Propiedad de sus componentes
- Descuido
- Negligencia
¿Cuáles son los daños por explosión de pirotecnia?
- Explosiones e incendios
- Lesiones físicas
- Pérdida de extremidades
- Lesiones auditivas
- Quemaduras
- Heridas abiertas
- Fallecimiento
- Pérdida parcial
- Total de bienes
- Lesiones psicológicas
- Contaminación del suelo, aire y agua
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro
canal de WhatsApp
y lleva la información en la palma de tu mano.