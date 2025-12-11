Taxi en llamas sobre la carretera México-Toluca tras transportar pirotecnia

Un taxi lleno de pirotecnia explotó mientras transitaba sobre la carretera México-Toluca , a la altura de Amomolulco, y dejó por lo menos tres personas heridas este jueves 11 de diciembre, a poco tiempo de que comience la temporada decembrinas.

De acuerdo con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México, el incendio se registra en los carriles laterales, cerca de Plazas Outlet, en dirección a Toluca y para que el incendio no se extienda ya se encuentran unidades de emergencia en el lugar.

🚨 #AlertaADN | Un taxi que transportaba pirotecnia explotó en la carretera México - Toluca, a la altura de Amomolulco, dejando al menos tres heridos que fueron atendidos en el lugar pic.twitter.com/LeVNDZjrh3 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 11, 2025

Protección Civil del Estado de México define a la pirotecnia como objetos que contienen sustancias explosivas destinadas a producir un efecto luminoso, calorífico, sonoro, gaseoso o fumígeno o bien la combinación de todas, capaces de provocar accidentes.

¿Qué puede provocar que la pirotecnia explote?

Fuego

Chispa de cigarro

Fricción de los artículos

Un golpe

Propiedad de sus componentes

Descuido

Negligencia

¿Cuáles son los daños por explosión de pirotecnia?

Explosiones e incendios

Lesiones físicas

Pérdida de extremidades

Lesiones auditivas

Quemaduras

Heridas abiertas

Fallecimiento

Pérdida parcial

Total de bienes

Lesiones psicológicas

Contaminación del suelo, aire y agua

