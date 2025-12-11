inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Taxi en llamas sobre la carretera México-Toluca tras transportar pirotecnia

Taxi en llamas sobre la carretera México-Toluca tras transportar pirotecnia

Se reportan al menos tres personas heridas por la explosión del automóvil; hay carga vehicular por la presencia de servicios de emergencia.

explosion_pirotecnia_mexico_toluca.jpg
|@angulosiete |X
Notas,
México

Escrito por: Adriana Pacheco

Un taxi lleno de pirotecnia explotó mientras transitaba sobre la carretera México-Toluca , a la altura de Amomolulco, y dejó por lo menos tres personas heridas este jueves 11 de diciembre, a poco tiempo de que comience la temporada decembrinas.

De acuerdo con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México, el incendio se registra en los carriles laterales, cerca de Plazas Outlet, en dirección a Toluca y para que el incendio no se extienda ya se encuentran unidades de emergencia en el lugar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Protección Civil del Estado de México define a la pirotecnia como objetos que contienen sustancias explosivas destinadas a producir un efecto luminoso, calorífico, sonoro, gaseoso o fumígeno o bien la combinación de todas, capaces de provocar accidentes.

¿Qué puede provocar que la pirotecnia explote?

  • Fuego
  • Chispa de cigarro
  • Fricción de los artículos
  • Un golpe
  • Propiedad de sus componentes
  • Descuido
  • Negligencia

¿Cuáles son los daños por explosión de pirotecnia?

  • Explosiones e incendios
  • Lesiones físicas
  • Pérdida de extremidades
  • Lesiones auditivas
  • Quemaduras
  • Heridas abiertas
  • Fallecimiento
  • Pérdida parcial
  • Total de bienes
  • Lesiones psicológicas
  • Contaminación del suelo, aire y agua

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Accidentes viales

LO MÁS VISTO