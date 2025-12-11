Aumentan contagios de la “súper gripe H3N2" en EUA y Canadá; riesgos para México en la temporada invernal

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por el incremento de casos de influenza y otros virus respiratorios, especialmente la gripe H3N2, en el hemisferio norte, especialmente en Estados Unidos (EUA) y Canadá, donde la circulación del virus se ha acelerado y predominan subtipos con mayor impacto en población vulnerable.

Esta situación genera preocupación en México, que se prepara para la próxima temporada invernal.

América del Norte como termómetro viral

En Estados Unidos y Canadá, los reportes epidemiológicos muestran un aumento sostenido de la influenza, con predominio del subtipo A(H3N2) y su subclado K, ya presente en Europa y Asia, incluso provocando restricciones sociales como en Reino Unido .

Aunque este virus no ha demostrado mayor gravedad que otros subtipos, las temporadas dominadas por H3N2 suelen afectar con mayor severidad a adultos mayores y personas vulnerables, lo que ha llevado a reforzar las campañas de vacunación y vigilancia sanitaria en esos países.

Hospitalizaciones por gripe H3N2

Expertos de salud pública en Norteamérica esperan que la temporada combinada de influenza, COVID-19 y virus respiratorio sincicial (VSR) tenga una carga de hospitalizaciones similar a la del año anterior, aunque con el riesgo añadido de múltiples virus circulando simultáneamente.

Esto significa que los patrones epidemiológicos en EUA y Canadá sirven de indicador para países cercanos como México, donde aún se anticipa un aumento de casos.

Inicia campaña nacional de vacunación contra la influenza y COVID-19

Situación actual en México: tendencia al alza

En México, los datos de la Semana Epidemiológica 48 muestran un aumento cercano al 19% en casos de influenza con respecto a 2024, acumulando más de 12 mil 600 contagios en lo que va del año.

Aunque la variante predominante sigue siendo A(H1N1) en territorio nacional, la amenaza de que subtipos detectados en Estados Unidos y Canadá lleguen al país no puede descartarse, como lo advierten especialistas.

Adicionalmente, México ha registrado casos humanos aislados de influenza aviar A(H5N2) , confirmados como el segundo reporte de este subtipo en el país, lo que subraya la necesidad de mantener vigilancia integrada entre salud humana y animal.

Riesgos y preparación sanitaria ante aumento de contagios a nivel global

Ante este escenario, las autoridades sanitarias han intensificado medidas de vigilancia epidemiológica, diagnóstico temprano, acceso a antivirales y campañas de vacunación .

La OPS ha recomendado asegurar la capacidad hospitalaria para evitar saturaciones durante los meses más fríos, cuando la circulación de virus respiratorios se intensifica.

OPS pide medidas para proteger a grupos vulnerables

Los grupos más vulnerables —adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y niños pequeños— son el foco de las estrategias de vacunación y atención clínica.

Además, las medidas preventivas como el lavado de manos, el uso de cubrebocas y el aislamiento ante síntomas siguen siendo pasos básicos pero esenciales para reducir la transmisión.

