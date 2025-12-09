Reino Unido pide volver a usar cubrebocas y cierra escuelas por brote de “Súper Gripe” H3N2

Las medidas de acción del sistema de salud del Reino Unido hacen recordar a los oscuros tiempos del Covid-19. Y es que ahora la "Súper Gripe" H3N2 comienza a ser catalogada como una nueva epidemia que ha provocado el cierre de escuelas y ha traído de regreso el uso de cubrebocas en la calle.

Los hospitales británicos se encuentran completamente llenos por atender a un elevado número de pacientes que han llegado con esta gripe y el gobierno ha pedido extremar las medidas preventivas para no esparcir aún más el virus.

Crisis en Reino Unido por la Súper Gripe H3N2

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), Daniel Elkeles, pidió a los británicos volver a utilizar cubrebocas en el transporte público y en las oficinas, sobre todo si las personas tienen ligeros síntomas.

De hecho, pidieron "retomar los hábitos" que se adquirieron durante la pandemia de Covid-19 en el 2020, considerando el enorme nivel de contagio que hay por la Súper Gripe H3N2, también conocida como subclado K.

Gracias a esto, en el Reino Unido han cerrado varias escuelas, ya que eran el principal punto de contagio para niños y adolescentes, incrementando el número de contagios.

Por si fuera poco, se trata de una situación que también ha afectado a otros países en Europa como Francia y España, en donde personas de todas las edades han sido infectadas .

Síntomas de la Súper Gripe H3N2

Se trata de una gripe muy similar a otros tipos de influenza, con síntomas como:



Fiebre

Congestión nasal

nasal Dolor muscular

muscular Escalofríos

Fatiga

El gran problema con el virus H3N2 es que se encarga de afectar de forma más severa a los adultos mayores y a los niños, sobre todo a aquellos que ya padecen de alguna enfermedad respiratoria.

