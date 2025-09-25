La meditación se convirtió en una de las prácticas más recomendadas para quienes buscan equilibrio y salud mental en un mundo acelerado. Los beneficios van mucho más allá de “relajarse”, ayudan a disminuir los niveles de estrés, mejorar la calidad del sueño y aumentar la concentración.

Expertos en bienestar coinciden en que dedicar apenas unos minutos al día puede marcar la diferencia en la forma en que enfrentamos nuestras emociones y relaciones.

La práctica no requiere experiencia previa ni grandes recursos, lo que la convierte en una herramienta accesible para todos. Diversos estudios científicos demostraron que meditar de forma constante reduce el cortisol —la hormona del estrés—, mejora la memoria de trabajo y fortalece el sistema inmunológico.

La meditación es un espacio de encuentro contigo mismo, donde descubres que la calma es una habilidad entrenable, -explica Alis López, de 63 años y ahora Nishika de Ekam, la escuela meditación Oneness.

Cortesía para adnNoticas En un mundo que corre a mil por hora, donde el estrés y las dudas nos atan como cadenas invisibles, el FOA —o Campo de Despertar— emerge como un faro de transformación.

¿Qué es la meditación y por qué se habla tanto de ella?

La meditación es una práctica ancestral que se originó en Asia, especialmente en tradiciones como el hinduismo y el budismo, aunque hoy se adaptó a contextos laicos. Su esencia consiste en enfocar la atención en un punto —la respiración, un mantra o el propio cuerpo— para entrenar la mente.

En tiempos modernos, fue adoptada en escuelas, empresas y hospitales como una herramienta para mejorar la calidad de vida.

No es una moda pasajera, es una forma de cultivar la atención plena en medio del caos cotidiano, -sostiene el maestro de mindfulness José Ávila, empresario en Miami que vivió su primer FOA de Ekam en abril del 2025.

Cortesía para adn40 Este retiro intensivo de cuatro días, inspirado en las antiguas tradiciones védicas de la India, invita a participantes de todos los rincones a soltar el peso del pasado y abrazar una vida vibrante.

¿Cuáles son los beneficios de la meditación en la vida diaria?

Entre los beneficios más destacados se encuentra la reducción de la ansiedad y el control de emociones como la ira. También fortalece la resiliencia frente a los problemas cotidianos.

Prácticas breves, de entre 5 y 10 minutos, generan claridad mental y ayudan a dormir mejor. Incluso la OMS reconoce que puede integrarse como complemento en terapias de manejo del estrés y depresión leve.

Cortesía para adnNoticas A través de meditaciones guiadas, movimientos corporales y charlas sabias, el FOA no es solo un evento: es un portal hacia la conciencia plena, donde el sufrimiento se disuelve como niebla al amanecer.

¿Qué tipos de meditación existen y cómo elegir la adecuada?

Existen múltiples formas:



La meditación guiada

La atención plena (mindfulness)

La trascendental

El escaneo corporal

La meditación en movimiento, como el yoga

Cada persona puede elegir la que más resuene con su estilo de vida. Si alguien busca enfocarse en la respiración, puede iniciar con mindfulness; mientras que quienes buscan un trabajo espiritual profundo suelen optar por técnicas védicas o mantras.

Cortesía para adnNoticias Historias reales de almas como Alis, Palmeira, Ela, José y la guía espiritual Sri Preetaji revelan cómo este proceso no cambia solo al individuo, sino que rippla a familias enteras, creando ondas de paz duradera.

¿Cómo empezar a meditar desde cero?

El primer paso es encontrar un lugar tranquilo y cómodo. Se recomienda comenzar con tres minutos diarios, sentarse con la espalda recta y simplemente observar la respiración.

Aplicaciones móviles, videos y sesiones presenciales pueden ayudar a crear disciplina. Lo importante no es la duración, sino la constancia.

Un minuto de atención plena al día es mejor que ninguna práctica, -asegura Alis López.

Cortesía para adnNoticas El FOA del año pasado, titulado “Más Allá de la Mente”, fue un viaje al núcleo del karma, esa herencia invisible que une generaciones en patrones de dolor.

Para emprender tu camino, descarga la app Breathing Room (o la nueva One Movement), con meditaciones gratuitas como:



Mente Serena (3 minutos: pausa, respira, observa emociones para anclarte en el presente)

(3 minutos: pausa, respira, observa emociones para anclarte en el presente) Soul Sync (10 minutos: respira profundo, zumbido para óxido nítrico, visualiza deseos del corazón en alfa —frecuencia del genio—)

Enlaces para descargarla para iOS y para Android.

