Cofepris alerta por cremas con mercurio; causan estos daños a la salud
De acuerdo con un estudio, 129 cremas aclarantes contienen mercurio que puede provocar diversos daños a la salud como irritación y síndrome nefrótico.
En la actualidad existe una gran variedad de productos para el cuidado de la piel y muchas marcas utilizan el mercurio en su formulación; sin embargo es tóxico para la salud y ante ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta de riesgo en 7 cremas que se venden en México.
Cofepris alerta por cremas con mercurio
De acuerdo con el comunicado de la Cofepris , el Grupo de Trabajo Cero Mercurio (Zero Mercury Working Group - ZMWG) de la Oficina Europea de Medio Ambiente y el Proyecto de Política sobre el Mercurio realizó un estudio entre 2020 y 2022 y determinó que 129 cremas para aclarar la piel tenían mercurio.
Las cremas aclarantes reducen la concentración y producción de melanina que da pigmento a nuestra piel. La mayoría de estos productos contienen dos agentes blanqueadores como son la hidroquinona y los corticosteroides. Los niveles de hidroquinona por encima del 4% se consideran altos y jamás los recomendarían los dermatólogos.
Cremas que superan el nivel de mercurio
La Administración de Alimentos y Medicamentos permite una concentración inferior a 1ppm y el máximo es de 65 ppm para productos cosméticos. Las 7 cremas que tienen mercurio y se venden en México son:
- Collagen Plus
- Goree Beauty Cream
- La Crema de Rebeca
- La Tía Mana
- NunnCare
- O White Extra Whitening Crem
- Whitening Pearl and Snowlotus Cream
¿Cómo afecta el mercurio en la salud?
Estos son algunos efectos que pueden provocar las cremas con mercurio :
Síntomas generales
- Dificultad de concentración, pérdida de memoria
- Nerviosismo, irritabilidad
- Depresión, insomnio
- Dolor de cabeza
- Pérdida de peso
En niños puede provocar manos y pies rosados, descamación en la piel, irritabilidad, anorexia, tono muscular deficiente, hipertensión, erupción.
También pueden provocar temblores, parestesias, entumecimiento, hormigueo y debilidad en las extremidades. En casos más graves puede provocar proteinuria, síndrome nefrótico y acidosis tubular renal.
