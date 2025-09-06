inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Salud
Nota

Cofepris alerta por cremas con mercurio; causan estos daños a la salud

De acuerdo con un estudio, 129 cremas aclarantes contienen mercurio que puede provocar diversos daños a la salud como irritación y síndrome nefrótico.

Cremas aclarantes con mercurio
Getty Images
Actualizado el 06 septiembre 2025 13:31hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Itandehui Cervantes

En la actualidad existe una gran variedad de productos para el cuidado de la piel y muchas marcas utilizan el mercurio en su formulación; sin embargo es tóxico para la salud y ante ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta de riesgo en 7 cremas que se venden en México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Cofepris alerta por cremas con mercurio

De acuerdo con el comunicado de la Cofepris , el Grupo de Trabajo Cero Mercurio (Zero Mercury Working Group - ZMWG) de la Oficina Europea de Medio Ambiente y el Proyecto de Política sobre el Mercurio realizó un estudio entre 2020 y 2022 y determinó que 129 cremas para aclarar la piel tenían mercurio.

Las cremas aclarantes reducen la concentración y producción de melanina que da pigmento a nuestra piel. La mayoría de estos productos contienen dos agentes blanqueadores como son la hidroquinona y los corticosteroides. Los niveles de hidroquinona por encima del 4% se consideran altos y jamás los recomendarían los dermatólogos.

Cremas que superan el nivel de mercurio

La Administración de Alimentos y Medicamentos permite una concentración inferior a 1ppm y el máximo es de 65 ppm para productos cosméticos. Las 7 cremas que tienen mercurio y se venden en México son:

  • Collagen Plus
  • Goree Beauty Cream
  • La Crema de Rebeca
  • La Tía Mana
  • NunnCare
  • O White Extra Whitening Crem
  • Whitening Pearl and Snowlotus Cream
Venta de aspirinas pirata y cómo identificarla
También te puede interesar:

La forma para identificar analgésicos, antigripales y aspirinas pirata por las que alerta Cofepris

La Cofepris emitió una alerta debido a la venta de aspirinas pirata y otros analgésicos, te decimos cómo identificarlos.

Salud
Ver nota

¿Cómo afecta el mercurio en la salud?

Estos son algunos efectos que pueden provocar las cremas con mercurio :

Síntomas generales

  • Dificultad de concentración, pérdida de memoria
  • Nerviosismo, irritabilidad
  • Depresión, insomnio
  • Dolor de cabeza
  • Pérdida de peso

En niños puede provocar manos y pies rosados, descamación en la piel, irritabilidad, anorexia, tono muscular deficiente, hipertensión, erupción.

También pueden provocar temblores, parestesias, entumecimiento, hormigueo y debilidad en las extremidades. En casos más graves puede provocar proteinuria, síndrome nefrótico y acidosis tubular renal.

Cofepris alerta por falsificación de medicamento Zyrtec para niños

[VIDEO] Armstrong Laboratorios de México avisó a Cofepris que detectó y notificó que el lote 19000031 tiene variaciones de falsificación.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Salud
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx