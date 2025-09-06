Cofepris alerta por cremas con mercurio; causan estos daños a la salud

En la actualidad existe una gran variedad de productos para el cuidado de la piel y muchas marcas utilizan el mercurio en su formulación; sin embargo es tóxico para la salud y ante ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta de riesgo en 7 cremas que se venden en México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Cofepris alerta por cremas con mercurio

De acuerdo con el comunicado de la Cofepris , el Grupo de Trabajo Cero Mercurio (Zero Mercury Working Group - ZMWG) de la Oficina Europea de Medio Ambiente y el Proyecto de Política sobre el Mercurio realizó un estudio entre 2020 y 2022 y determinó que 129 cremas para aclarar la piel tenían mercurio.

Las cremas aclarantes reducen la concentración y producción de melanina que da pigmento a nuestra piel. La mayoría de estos productos contienen dos agentes blanqueadores como son la hidroquinona y los corticosteroides. Los niveles de hidroquinona por encima del 4% se consideran altos y jamás los recomendarían los dermatólogos.

🚨Comunicado de Riesgo🚨



Se identificó la presencia de #mercurio en la formulación de 129 productos para #aclarar la #piel, de los cuales, 7 son comercializados en #México.



Te damos más información y te contamos qué puedes hacer si los encuentras.👇 pic.twitter.com/EBFLwTGu0y — AGEPSA CDMX (@AGSANITARIA) September 4, 2025

Cremas que superan el nivel de mercurio

La Administración de Alimentos y Medicamentos permite una concentración inferior a 1ppm y el máximo es de 65 ppm para productos cosméticos. Las 7 cremas que tienen mercurio y se venden en México son:

Collagen Plus

Goree Beauty Cream

La Crema de Rebeca

La Tía Mana

NunnCare

O White Extra Whitening Crem

Whitening Pearl and Snowlotus Cream

¿Cómo afecta el mercurio en la salud?

Estos son algunos efectos que pueden provocar las cremas con mercurio :

Síntomas generales



Dificultad de concentración, pérdida de memoria

Nerviosismo, irritabilidad

Depresión, insomnio

Dolor de cabeza

Pérdida de peso

En niños puede provocar manos y pies rosados, descamación en la piel, irritabilidad, anorexia, tono muscular deficiente, hipertensión, erupción.

También pueden provocar temblores, parestesias, entumecimiento, hormigueo y debilidad en las extremidades. En casos más graves puede provocar proteinuria, síndrome nefrótico y acidosis tubular renal.

Cofepris alerta por falsificación de medicamento Zyrtec para niños [VIDEO] Armstrong Laboratorios de México avisó a Cofepris que detectó y notificó que el lote 19000031 tiene variaciones de falsificación.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.