Beber agua con sal y limón todos los días se ha vuelto unapráctica popularpor sus beneficios para la salud. Esta combinación proporciona una serie de nutrientes esenciales que pueden mejorar el bienestar general. A continuación, se explican los efectos de tomar agua tibia con limón y sal regularmente.

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¿Cuáles son los beneficios de tomar agua con limón?

El agua con limón es conocida por ser una excelente fuente de vitamina C, un nutriente clave para mantener el sistema inmunológico fuerte y combatir infecciones. Un vaso de agua con el jugo de un limón entero (aproximadamente 48 gramos) contiene alrededor de 18.6 mg de vitamina C, que cubre un 21% del valor diario recomendado, según estudios de la Cleveland Clinic.

Además, el agua con limón es baja en calorías (solo 11 calorías por vaso), lo que la convierte en una opción saludable y refrescante, ideal para aquellos que buscan reducir su consumo de bebidas azucaradas.

¿Para qué sirve tomar agua con limón y sal?

Cuando se agrega sal al agua con limón, se están incorporando electrolitos, como el sodio, que son esenciales para el equilibrio de fluidos en el cuerpo. La sal ayuda a mantener la hidratación y puede ser beneficiosa después de un ejercicio intenso o en situaciones de deshidratación. Sin embargo, es importante usar la sal con moderación, ya que el exceso de sodio puede tener efectos negativos en la salud, como la hipertensión arterial.

El agua con limón y sal también es conocida por sus propiedades desintoxicantes. Se cree que esta mezcla ayuda a eliminar toxinas del cuerpo y favorece la digestión. El limón, al ser rico en antioxidantes, apoya la eliminación de radicales libres, lo que puede ayudar a reducir la inflamación y fortalecer el sistema inmunológico. Además, algunos estudios sugieren que el agua tibia con limón puede ayudar a regular el pH del cuerpo, lo que puede mejorar la función digestiva y reducir la acidez estomacal.

¿Cuáles son los riesgos de tomar agua con sal y limón todos los días?

Aunque los beneficios son significativos, es importante tener en cuenta algunos aspectos. El ácido cítrico del limón puede dañar el esmalte dental si se consume en exceso, por lo que es recomendable beber el agua con limón a través de una pajilla (popote) para proteger los dientes. Además, la saldebe ser consumida con moderación para evitar problemas relacionados con el exceso de sodio.

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