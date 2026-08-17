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La visa de Andy López Beltrán fue revocada por EUA: esto es lo que se sabe hasta ahora

Sus nexos y vínculos, y las investigaciones en EUA, llevaron a que Andy López Beltrán perdiera su visa; un hecho que tiene temblando al gobierno de Morena.

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Por: Manuel López San Martín

La cancelación de la visa estadounidense de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), colocó nuevamente al entorno de Morena bajo presión política. López Beltrán confirmó públicamente que Estados Unidos revocó su visa y sostuvo que la decisión fue política y sin sustento, además de negar cualquier conducta ilegal.

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López Beltrán está metido hasta el cuello con criminales. Sus nexos y vínculos, y las investigaciones en EU que lo llevaron a perder su visa, tienen temblando al gobierno de Morena: Manuel López San Martín en República MX.

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