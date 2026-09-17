Fallece Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena

Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena por el Distrito 8 de Tultitlán, Estado de México, falleció a los 44 años.

“Lamento profundamente el fallecimiento de la diputada Anay Beltrán Reyes, gran legisladora, luchadora social y mujer comprometida con su tierra y su gente. Mi solidaridad y mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz”, publicó en redes sociales el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal.

Entre quienes también expresaron su pesar se encuentra la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, quien envió sus condolencias a los familiares, seres queridos y compañeros de la legisladora.

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¿De qué murió Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena?

De acuerdo con versiones, la legisladora mexiquense en los últimos días tuvo complicaciones de salud, fuentes afirman que se trataría de cáncer de páncreas.

La vicecoordinadora morenista Dolores Padierna Luna, por su parte, dijo en redes sociales: “Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de nuestra compañera diputada Anay Beltrán Reyes. Hace apenas unas semanas supimos de la enfermedad que enfrentaba y hoy nos cuesta aceptar que se haya ido tan pronto”.

La legisladora añadió: “Hay momentos en los que las palabras resultan insuficientes. Éste es uno de ellos. La vida puede cambiar en un instante y recordarnos, de la manera más dura, su fragilidad”.

A la diputada Anay Beltrán se le prevé rendir un homenaje en el pleno durante la sesión del próximo martes, con pronunciamientos de los seis grupos parlamentarios.

Posteriormente, Jessica Juárez García rendirá protesta como su suplente, también en el pleno.

Trayectoria política

De acuerdo con su currículum vitae, Beltrán Reyes colaboró cerca del municipio mexiquense por lo que en 2024 fue encargada de despacho de la Presidencia municipal de Tultitlán.

En 2022 fue secretaria del gobierno del municipio.

En el 2018 obtuvo el puesto de coordinadora de Morena en dicha demarcación y también fue coordinadora operativa territorial de Morena.

Era licenciada en Derecho por la Universidad Mexicana.

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