Tolerancia Cero: México tiene soberanía, pero no alcanza para vivir en paz

López San Martín, acompañado por Héctor Aguilar Camín, María Amparo Casar y Sergio Sarmiento, analizan en este tercer programa la “Soberanía que tiene México”.

El analista político, Sergio Sarmiento define a la “Soberanía” como la descripción de un poder autocrático, sin embargo, asegura que el término se usa de manera indiscriminada, ya que el país no lo es al 100% como lo afirman las autoridades.

Por su parte, María Amparo Casar menciona que ha habido un uso y abuso de la palabra “Soberanía”, pues no debe olvidarse que, según nuestras leyes, recide en el pueblo, a través de los Poderes de la Unión.

Por último, Héctor Aguilar Camín afirma que la “Sobernía” que tiene México no alcanza para que sus ciudadanos vivan prósperamente, en paz e independientemente.

Esto debido a que los mexicanos están siendo asediados por el crimen, castigados por las autoridades y sometidos porque no se respetan los derechos.