Elecciones 2027: Movimiento Ciudadano se juega la continuidad en Nuevo León

El pasado 10 de septiembre comenzó el Proceso Electoral 2026-2027 en México y Nuevo León será uno de los estados que tendrá comicios donde renovará no sólo su gubernatura, sino también el Congreso de la entidad.

Movimiento Ciudadano (MC) es el partido que domina Nuevo León no solo a nivel ejecutivo local, sino en el Poder Legislativo; sin embargo, el próximo año el partido estará a prueba y se verá si cuenta con el poder para retener la entidad.

🗳️🇲🇽 México volverá a votar en 2027 y no será una elección cualquiera. Se renovarán diputaciones, gobiernos estatales y miles de cargos locales. Aquí te contamos qué estará en juego pic.twitter.com/Vpczg1Oq8u — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 11, 2026

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Movimiento Ciudadano buscará retener la gubernatura de Nuevo León

MC logró lo impensable en las elecciones 2021 cuando Samuel García se convirtió en gobernador al obtener 786 mil 808 votos, es decir, el 36.71%.

En segundo lugar quedó Adrián de la Garza Santos, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que podría volver a competir por la gubernatura; en tercero, Fernando Larrazábal Betrón del Partido Acción Nacional (PAN); cuarto, Clara Luz Flores Carrales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Con este resultado se volvió en el segundo mandatario proveniente del partido que fundó el exsenador Dante Delgado Rannauro en 1999, pero que ha cambiado de nombre en diversas ocasiones.

Movimiento Ciudadano se volvió la primera fuerza política en el Congreso de Nuevo León

De los 42 diputados que conforman el Congreso de Nuevo León, actualmente Movimiento Ciudadano cuenta con 10 legisladores, luego de ganar seis por mayoría relativa y cuatro plurinominales en las elecciones de 2024.

Esto significó un aumento a su presencia en el Poder Legislativo estatal, ya que en 2021 sólo tuvo seis legisladores y todos fueron por la vía plurinominal, aunque con el pasar del tiempo tuvo más representantes debido a los cambios de bancada que se presentaron.

¿Qué le espera a MC en Nuevo León durante las Elecciones 2027?

De acuerdo a la encuesta de El Financiero del pasado mes de julio, el gobierno de Samuel García tiene una desaprobación del 58% entre la población; sin embargo, tiene un 40% de apoyo, lo que significa que Movimiento Ciudadano tendrá un escenario lleno de cuestionamientos sobre la administración actual mientras pide el voto.

Las cartas de MC para el próximo año estarían entre Mariana Rodríguez (actual primera dama) y el senador Miguel Flores o el secretario de Igualdad, Félix Arratia.

Sin embargo, la oposición también perfila a ciertos personajes que podrían ir en alianza, lo que complicaría el camino del partido naranja:

PAN

Adrián de la Garza (sólo si se confirma una alianza con el PRI)

PRI

Adrián de la Garza

Morena, PT y PVEM

Andrés Mijes

Waldo Fernández

Judith Díaz

Clara Luz Flores

Tatiana Clouthier

Felipe de Jesús Cantú

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