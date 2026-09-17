FGR solicita retirar publicaciones de Mónica Calles Miramontes; abogada denunció irregularidades en el INE

La Fiscalía General de la República (FGR) resolvió solicitar a la red social X, antes Twitter, borrar ocho posteos y retirar las redes sociales de la abogada Mónica Calles Miramontes, quien ha criticado al Instituto Nacional Electoral (INE).

La abogada exhibió irregularidades y conflictos de interés en el desempeño de los servidores públicos del organismo. La fuerza del Estado cayó sobre sobre la litigante luego de que hiciera pública en sus redes sociales una audiencia laboral en la que representaba a trabajadores del INE.

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Todos podemos ser perseguidos, afirma abogada Mónica Calles

Calles Miramontes señaló que como a ella pueden perseguir a otros cuidadanos en cuanto representen una amenaza a los intereses del poder.

“Desde el INE también exigen el bloqueo y suspensión de todas mis cuentas en redes sociales (X, Facebook, YouTube y TikTok), desde donde me he dedicado a cuestionar, con fundamentos, sus decisiones y actuar ilegal. Esto es un atentado contra la libertad de expresión”, dijo.

🚨 ÚLTIMA HORA: SE CONFIRMA PERSECUCIÓN DE ESTADO🚨



Tras tener acceso a MI carpeta de investigación, se confirma exactamente lo que hemos dicho desde el inicio: estamos ante una persecución política y penal iniciada por el @INEMexico en complicidad con la @FGRMexico.



🟥¿QUÉ… https://t.co/HmN7MLkvfz pic.twitter.com/BHLSb7oDdr — Mónica Calles Miramontes (@moni_calles) September 15, 2026

La litigante explicó con esta acción por parte de la FGR y el INE se busca evitar que se expongan arbitrariedades y la violación a los derechos de los trabajadores del Instituto.

Además de silenciar los despidos masivos que ejecutan a través de prácticas de hostigamiento.

Agregó que con el actuar del poder se evita a toda costa que ejerza la libertad de expresión desde los medios de comunicación.

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