Ernestina Godoy negó que exista una orden de aprehensión contra Jorge Amílcar Olán y descartó que la FGR tenga una investigación contra “Andy” López Beltrán.

“No, no hay nada”, respondió la fiscal cuando fue cuestionada sobre Olán y, al preguntarle por el hijo de Andrés Manuel López Obrador, remató con un “tampoco”.

Pero aquí es donde la historia se pone interesante: mientras Godoy asegura que “no hay nada”, los antecedentes del caso siguen sobre la mesa y vuelven a encender las dudas.

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