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“No hay nada”: Ernestina Godoy niega orden contra Amílcar Olán y descarta investigar a ‘Andy’ López

 Ernestina Godoy fue tajante al hablar de Amílcar Olán y “Andy” López Beltrán, pero los antecedentes del caso vuelven a poner los reflectores sobre ambos. Esto dijo la fiscal.

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Por: Roberto Ruiz

Ernestina Godoy negó que exista una orden de aprehensión contra Jorge Amílcar Olán y descartó que la FGR tenga una investigación contra “Andy” López Beltrán.

“No, no hay nada”, respondió la fiscal cuando fue cuestionada sobre Olán y, al preguntarle por el hijo de Andrés Manuel López Obrador, remató con un “tampoco”.

Pero aquí es donde la historia se pone interesante: mientras Godoy asegura que “no hay nada”, los antecedentes del caso siguen sobre la mesa y vuelven a encender las dudas.

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