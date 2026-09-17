Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Fuerte volcadura de tráiler en la autopista Córdoba-Puebla paraliza la circulación; cierran tramos por bloqueos carreteros
/Política/Video

Madres buscadoras mantienen campamento frente a la FGR y exigen avances en casos de desaparecidos

Madres buscadoras mantienen un campamento frente a la Fiscalía General de la República para exigir avances en las investigaciones de sus familiares desaparecidos; denuncian falta de respuestas y revictimización.

Metadatos del artículo

Por: Ximena Ochoa

Las madres buscadoras instalaron un campamento frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde mantienen su protesta para exigir avances concretos en las investigaciones de sus familiares desaparecidos.

Las manifestantes denuncian que no han recibido respuestas suficientes sobre sus casos y señalan situaciones que consideran revictimizantes durante el proceso de búsqueda.

El grupo asegura que permanecerá frente a la Fiscalía hasta recibir atención efectiva y respuestas sobre las investigaciones de sus familiares.

Tags relacionados