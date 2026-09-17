Madres buscadoras mantienen campamento frente a la FGR y exigen avances en casos de desaparecidos

Las madres buscadoras instalaron un campamento frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde mantienen su protesta para exigir avances concretos en las investigaciones de sus familiares desaparecidos.

Las manifestantes denuncian que no han recibido respuestas suficientes sobre sus casos y señalan situaciones que consideran revictimizantes durante el proceso de búsqueda.

El grupo asegura que permanecerá frente a la Fiscalía hasta recibir atención efectiva y respuestas sobre las investigaciones de sus familiares.