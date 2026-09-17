Alcalde de Elota, Sinaloa, debe aclarar casi 14 millones de pesos ante la Auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa reportó 87 resultados observados de 130 revisados en la Cuenta Pública 2025 de Elota, con recuperaciones probables por 13 millones 976 mil pesos.

Richard Millán rechazó que los señalamientos representen un desvío de recursos y aseguró que su administración trabaja en la documentación necesaria para solventar las observaciones; el plazo vence el 24 de septiembre de 2026.

El alcalde también generó atención por el atuendo que utilizó durante el Grito de Independencia, mientras las observaciones financieras de su administración permanecen pendientes de aclaración.