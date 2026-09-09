Sinaloa cumple 2 años en violencia: Morena presume avances, pero la tranquilidad no llega

Dos años después, Sinaloa sigue sin poder presumir aquello que el discurso de la transformación prometía: tranquilidad .

La propia gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, reconoció que los avances en seguridad todavía no son suficientes para que la población se sienta completamente segura.

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Y aquí aparece la contradicción que incomoda a Morena: mientras el gobierno habla de avances y de una estrategia que está dando resultados, en las calles la violencia sigue siendo uno de los principales pendientes.

La crisis comenzó el 9 de septiembre de 2024, tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, y desde entonces Sinaloa permanece atrapado en la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Así que la pregunta queda sobre la mesa: si después de dos años todavía no hay tranquilidad, ¿dónde están los resultados que tanto presume la llamada transformación?

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