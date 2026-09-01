INE rechaza emblema del partido “Somos” y lo fuerza a presentar un tercer logotipo en semanas

¡El INE vuelve a golpear al partido Somos! Por tercera vez en las últimas semanas, el Instituto Nacional Electoral rechazó el logotipo del partido opositor, esta vez prohibiendo el uso de la silueta del mapa de México en su emblema. Los consejeros electorales otorgaron un plazo de apenas 48 horas para presentar una nueva propuesta, lo que generó una reacción inmediata y furiosa por parte del “Somos”.

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Antes de la medianoche del lunes, y con el temor de caer en desacato ante lo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “Somos” presentó un tercer logotipo: simplemente la palabra ‘Somos’ en letras rosas sobre fondo blanco; sin adornos, sin mapa, sin símbolos patrios.

Pero la molestia del partido no se hizo esperar. Sus dirigentes acusaron abiertamente al INE de actuar de forma autoritaria y de ser un instrumento para bloquear a los partidos opositores a Morena: “Es el tercer emblema que presentamos en pocas semanas. La verdad de las cosas es que es una arbitrariedad, es un abuso”, declararon sus representantes.

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