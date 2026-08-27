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Insunza se vuelve senador independiente para alejarse de Morena, pero conserva sus privilegios

El senador Enrique Insunza se separó de la bancada de Morena en medio de los señalamientos de EUA por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

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Por: Ximena Ochoa

El senador Enrique Insunza dejó voluntariamente la bancada de Morena después de que legisladores del partido le pidieran solicitar licencia; ahora ejercerá como senador independiente o sin grupo parlamentario.

La separación le costará la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, pero conservará su fuero y su sueldo mensual de 132 mil 900 pesos.

Desde que EUA solicitó su extradición en abril, ha cobrado más de medio millón de pesos sin trabajar, mientras mantiene el fuero que le permite evitar enfrentar directamente a la justicia.

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