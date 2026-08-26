Morena pinta su raya y le da la espalda al senador morenista Enrique Inzunza y

El senador Enrique Inzunza Cázares no pedirá licencia ni dejará su cargo, pese a los señalamientos en su contra por presuntos nexos con el narcotráfico.

En una carta dirigida a Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, informó que busca dejar el grupo parlamentario y continuar como legislador independiente, por lo que conservaría el fuero.

Desde el 29 de abril, cuando surgieron las acusaciones, Inzunza se mantuvo alejado del Senado y permaneció en Sinaloa.

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