Morena presentó a su “corcholatas” en Sinaloa y Querétaro rumbo a las elecciones 2027

Tras presentar a los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Aguascalientes, Campeche y Colima, este miércoles 26 de agosto Morena continuó con el desfile de “corcholatas” y presentó a Santiago Nieto como su representante en Querétaro, así como a Imelda Castro en Sinaloa.

Pese a que aún no inicia el proceso rumbo a las elecciones 2027 para el Instituto Nacional Electoral (INE), Morena junto con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ya inició el trabajo para ampliar su dominio o que éste no sea arrebatado por la oposición.

¿Quién es Santiago Nieto, “corcholata” de Morena en Querétaro?

Santiago Nieto es un abogado y doctor en Derecho que fue ha tenido varias polémicas, ya que ha tenido que abandonar en dos ocasiones puestos de importancia para el país por supuestos problemas.

La primera vez fue en 2017 cuando fue removido como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) debido a una presunta violación al código de conducta interno.

Posteriormente, ya en el gobierno federal de la 4T, en 2021 salió de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debido a un escándalo por una ostentosa boda en Guatemala.

¿Quién es Imelda Castro, la “corcholata” de Morena en Sinaloa?

Imelda Castro es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Sinaloa y es senadora por Morena desde 2018; sin embargo, pidió licencia para competir por el cargo que ahora le fue dado en su partido.

En este tiempo que estuvo en la Cámara Alta fue vicepresidenta de la Mesa Directiva, así como presidenta de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

Debido a su salida previa del Senado, algunos integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) o Movimiento Ciudadano (MC) la han señalado de actos anticipados de campaña.

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