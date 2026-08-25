Morena mueve sus piezas rumbo a la elección de 2027 y define candidaturas en tres estados

Morena dio a conocer a sus primeros coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional rumbo a las elecciones de 2027.

Nora Rubalcava fue designada en Aguascalientes, Rosy Vallardo en Colima y Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche, mientras quedan pendientes los nombramientos de Sinaloa y Querétaro.

El anuncio llega antes de lo previsto en el calendario y en medio de una crisis política que ha sacudido al partido: el regreso y la salida inmediata de Rubén Rocha Moya del Gobierno de Sinaloa.

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La figura de los coordinadores de la 4T ha sido utilizada por Morena como plataforma para perfilar a sus futuros candidatos, antes de que comiencen formalmente las campañas. El proceso electoral 2026-2027 iniciará oficialmente el 10 de septiembre, de acuerdo con el calendario aprobado por el INE.

Nora Ruvalcaba para Aguascalientes

La senadora competirá por cuarta vez por la gubernatura del estado, una por el PRD y tres por el partido guinda.

Al anunciar su designación como resultado de la encuesta local, se resaltó la trayectoria de la legisladora y se anticipó que se dará una lucha para que la elección de 2027 sea un proceso democrático.

Ruvalcaba señaló que el proyecto que encabeza será de puertas abiertas para todos, por lo que hizo una invitación para caminar juntos.

Sostuvo que hoy inicia el último tramo de su vida política y señaló que, si gana la elección, al concluir su eventual mandato en siete años, se retirará “a disfrutar de mis hijos y mis nietos”.

📌📰 El CEN de Morena comparte el siguiente comunicado de prensa:



Nora Ruvalcaba Gámez, Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes.



🔗 https://t.co/sRo9KXnF1w pic.twitter.com/lLetHoH2Ep — Morena (@PartidoMorenaMx) August 25, 2026

Pablo Gutiérrez para Campeche

Para Campeche quedó Pablo Gutiérrez, quien es alcalde con licencia en Ciudad del Carmen.

La presienta de Morena, Ariadna Montiel, comentó que Pablo Gutiérrez Lazarus ha construido una trayectoria política “sin precedentes” y ha enfrentado al régimen de corrupción en el estado cuando el PRI encabezaba la gubernatura.

En su intervención, luego de rendir protesta, Gutiérrez Lazarus, dijo que trabajará de la mano del pueblo, “como siempre lo ha hecho”, en una coyuntura en que “es tiempo de reconciliación en Campeche “.

Rosa para Colima

Rosa Bayardo Cabrera, alcaldesa con licencia en Manzanillo, fue elegida como coordinadora en Colima de la 4T, pero sin el respaldo del PVEM y el PT.

Montiel, aludió a la “probada trayectoria” política de Bayardo Cabrera para representar al partido en Colima.

“Es una tranquilidad que la opinión sea en favor de una mujer con trayectoria, fuerza e identidad”, indicó.

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