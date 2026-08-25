PAN, PRI y la oposición reaccionan a la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa

Después de posponer un día la sesión extraordinaria, el Congreso de Sinaloa designó a la exdiputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Graciela Domínguez Nava, como la gobernadora interina de la entidad tras la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya.

Pese a que pasó la votación en el legislativo, los grupos parlamentarios de los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) votaron en contra y aseguraron que el movimiento no cesa con la crisis de inseguridad en la entidad.

Conviene recordar que las estructuras nacionales del PRI y el PAN pidieron la desaparición de poderes en Sinaloa, además de juicio político contra Rocha Moya; sin embargo, estas palabras no han avanzado ni a nivel local ni federal.

🚨 #AlertaADN | El Congreso de Sinaloa propone a Graciela Domínguez Nava (@GracielaDguezN) como gobernadora interina pic.twitter.com/ZKItZHoMcs — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 25, 2026

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PRI votó en contra de Graciela Domínguez

En la sesión de este martes 25 de agosto, la diputada local Irma Moreno sentenció que todo su grupo parlamentario votaría en contra porque sería validar la actitud del mandatario con licencia, quien en menos de seis meses ya suma dos peticiones para ausentarse del gobierno.

Asimismo, sentenciaron que existen investigaciones abiertas contra Rocha Moya y exigieron que se den soluciones para resolver los graves problemas sociales que se viven en Sinaloa.

PAN también se opuso y recordó que el nuevo gobierno tiene que gobernar para todos los ciudadanos

Por su parte, en Acción Nacional, mediante el diputado Jorge Antonio González Flores, dejaron en claro que no irían con el movimiento que durante años se dedicó sólo a gobernar para Morena y no para los casi tres millones de ciudadanos.

Además, dejaron en claro que era necesario cambiar de entorno; sin embargo, eso no pasó y se privilegió a una cercana al grupo del gobernador que ya pidió dos licencia dos veces y que confirmó que no cuentan con respaldo político.

“Que se gobierne para todos y que Palacio de Gobierno no se convierta en un brazo de un partido político”, mencionó a la par de señalar a Morena de anteponer sus intereses al bienestar de la ciudadanía.

Movimiento Ciudadano exigen acciones claras para erradicar la crisis en Sinaloa

Finalmente, Movimiento Ciudadano a través de la diputada Elizabeth Montoya dejó en claro que se tiene que trabajar en conjunto; sin embargo, exigió que sigan con las investigaciones contra de Rocha Moya y que se impongan penas si es que se encuentra culpable.

Asimismo, le mandaron un mensaje a Graciela Domínguez: “Quien reciba la responsabilidad, recibe un estado herido”.

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